Els Mossos fan públic el seu documental sobre el 17-A

Els Mossos d'Esquadra han publicat el documental que han elaborat a partir de l'experiència de diferents agents que van participar en la desarticulació de la cèl·lula jihadista l'any passat després dels atemptats de Barcelona i cambrils, entre el 17 d'agost i el 21 d'agots. A través del testimoni d'alguns dels agents, els Mossos expliquen com van abatre el terrorista i com van viure tots els esdeveniments d'aquells dies. La policia ha volgut publicar el documental, segons han explicat a Twitter, ''en record a les víctimes dels atemptats, en reconeixement a tots els mossos que el van viure i dedicat a atots els cossos d'emergència i ciutadania que aquells dies corrien en direcció contrària per ajudar''.