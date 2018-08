Espadaler acusa Torra d'optar per la «radicalitat» i no pel «diàleg»

El secretari general d'Units per Avançar i diputat del PSC-Units al Parlament, Ramon Espadaler, ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, d'haver optat per la "radicalitat en lloc del diàleg".

Segons Espadaler, quan Torra, en l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A a Lledoners, va dir "nosaltres no ens hem de defensar-se de res" sinó que "hem d'atacar aquest estat espanyol injust" s'ha decantat "per la radicalitat i la ruptura i no és el que necessitem com a catalans". A parer seu, amb aquesta afirmació "està erosionant les nostres institucions d'autogovern" i posa el Govern "en mans de la CUP i ja hem vist el que això comporta".

Segons el diputat, amb les seves paraules a Lledoners, Torra ha renunciat "a ser el president de tots els catalans" i "se situa a les antípodes del bon govern que necessita Catalunya".

Espadaler, que ha fet aquestes declaracions abans de visitar les festes de Gràcia de Barcelona, no ha volgut opinar sobre la tensa conversa a Cambrils entre el líder del PP a Catalunya, Xavier Albiol, i Torra. "No volem entrar en bregues entre partits", ha afegit.