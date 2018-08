Pugen a 41 les víctimes mortals per l'esfondrament del viaducte de Gènova

El balanç de víctimes mortals per l'esfondrament del pont Morandi de Gènova s'eleva a 41 després que els equips d'emergències localitzessin un cotxe amb tres persones entre els blocs de ciment. Alguns mitjans de comunicació, apunten que podria ser un matrimoni i la seva filla de 9 anys, desapareguts des de dimarts, però encara han de ser identificats. Entre la runa però, encara hi ha desapareguts, segons Protecció Civil. Aquest nou balanç arriba el mateix dia en què s'han celebrat aquest dissabte, el funeral d'estat per a totes les víctimes amb la presència del president de la República, Sergio Mattarella, i el primer ministre, Giuseppe Conte.

El funeral no ha estat exempt de polèmica perquè una vintena de famílies ha decidit no participar-hi i han preferit una cerimònia privada.