Les figures del correfoc dels adults visiten la Moscada Infantil pel 15è aniversari

La festa infantil del foc, els petards i la música va encendre ahir el primer cap de setmana de festa major. Els participants de la Moscada Infantil van ballar sota les espurnes pels carrers del Barri Antic de Manresa. L'entitat organitzadora, Xàldiga, va voler donar una sorpresa als infants amb motiu del quinzè aniversari. La imatgeria i els dimonis del correfoc dels adults van visitar la Moscada Infantil, durant un dels últims moments de la festa.

«Per celebrar els quinze anys, hem volgut que els participants puguin ballar amb alguna de les figures del correfoc, com la Víbria o la Mulassa», explica el president de Xàldiga, Jordi Garriga. De fet, diversos nens que hi participen des de fa anys assenyalen que els agradaria que la Moscada tingués més figures de foc i que durés més estona. Tot i així, expliquen que els encanta «ballar sota el foc amb els companys de Xàldiga perquè som com una família», destaca Bernat del Río, un dels nens.

Al llarg dels quinze anys, Garriga explica que les últimes renovacions són la cercavila pel Barri Antic i la figura de l'avi Tonet, que fa de narrador.