La Policia Local de Manresa lamenta no tenir efectius especials per actuar en aldarulls

El cap de la Policia Local a Manresa, Jordi Mora, explica que els agents del cos segueixen les mesures de protecció establertes davant l'alerta terrorista. Però també considera que els agents d'una ciutat com Manresa haurien de dotar-se d'efectius més especialitzats, com en els cossos de gran ciutats com Barcelona i Madrid, per dur a terme tasques en situacions complicades. «Jo voldria tenir un cos especialitzat per quan hi ha aldarulls», explica Mora, tot i que matisa que «en cap cas s'està parlant d'un equip antidisturbis com el dels Mossos» i tampoc insinua que la Policia Local hauria de tenir més competències.

Creu que en casos d'aldarulls, amb un equip especial d'intervenció, els agents es podrien protegir millor, perquè estarien preparats per afrontar aquestes situacions, i garantirien millor la seguretat dels ciutadans.

Mora també explica que davant els canvis que hi hagut en els darrers anys en matèria de seguretat ciutadana i autoprotecció, hi ha tot un debat entre les policies locals sobre si haurien de tenir més competències o, fins i tot, utilitzar armes llargues. «Respecte d'aquest punt, jo crec que una gran escopeta no s'ajusta a la tasca de donar un servei de proximitat, d'assistència i ajuda», explica. En tot cas, assegura que els agents de la Policia Local segueixen amb exhaustivitat les mesures d'autoprotecció davant possibles atemp- tats terroristes o qualsevol altre atac als cossos de seguretat.

El debat ha sorgit entre les policies locals de Catalunya, segons Mora, perquè la situació de la seguretat «ha canviat molt en els darrers anys i els cossos de seguretat locals s'han convertit en un puntal més de la vigilància contra el terrorisme, tot i que són altres cossos els que han de dirigir i planificar la lluita antiterrorista».

En aquest sentit, el cap de la Policia Local de Manresa explica que cada agent té un armilla que es posa quan està de servei. «Les mesures d'autoprotecció han canviat molt respecte d'anys enrere. Abans era estrany que la Policia Local hagués de treballar constantment amb l'armilla antibales i ara és present en el nostra rutina diària», afirma. Recorda que, tot i seguir les mesures d'autoprotecció i rebre la formació en vigilància antiterrorista, «el risc zero no existeix» perquè actualment «els gihadistes poden actuar en qualsevol lloc i de moltes maneres diferents». En aquest sentit, asse-nyala, «els agents saben perfectament que no poden abaixar la guàrdia perquè estem en un nivell d'alerta terrorista alt des de fa més de tres anys» i que sempre estan «atents i en alerta».

Mora explica que dies abans a la commemoració dels atemptats del 17-A ja hi havia una alerta per terrorisme a tot Europa i que són conscients la policia molts cops és en el punt de mira dels gihadistes.

Tot i això, considera que la Policia Local no ha de crear alarma entre la població i que més enllà de l'armilla antibales els agents no haurien d'exhibir ni armes de grans dimensions ni tenir una actitud que alarmi la població.