El govern espanyol aprova el primer pas per exhumar les restes de Franco

El Consell de Ministres ha aprovat un reial-decret llei que modifica la Llei de memòria històrica i que permetrà exhumar les restes de Franco del Valle de los Caídos, on està enterrat des de 1975. Aquest és el primer pas que permetrà al govern de Pedro Sánchez complir amb un dels seus principals compromisos electorals. L'acord preveu que, a partir del dia 31 d'agost, es donaran 15 dies a la família perquè digui on vol que sigui enterrat. Si no es pronuncia, el govern espanyol serà qui ho decidirà. La vicepresident del govern espanyol, Carmen Calvo, ha garantit que seria un lloc "digne i respectuós". El decret s'haurà de convalidar al Congrés en el termini de 30 dies. Calvo preveu que l'exhumació es faci efectiva a finals d'any. La vicepresidenta ha explicat que en la tramitació de la modificació de la llei es podrà parlar amb tots els grups d'altres aspectes a millorar de la llei, on hi podria tenir cabuda la petició d'ERC i PDeCAT d'anul·lar les sentències franquistes.