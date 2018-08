Puig-reig instal·larà leds al 80% de fanals de l'enllumenat per reduir el consum

Puig-reig renovarà el 80% dels punts de llum del municipi, que passaran a funcionar amb tecnologia led. L'Ajuntament de Puig-reig invertirà poc més de 496.799 euros per millorar l'enllumenat públic, gràcies al crèdit sense interessos que li ha atorgat l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), del ministeri espanyol d'Indústria i Energia.

L'actuació es troba en procés de licitació fins a principi de setembre i l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, confia que en breu es pugui adjudicar el projecte per iniciar el canvi de punts de llum. Altarriba ha explicat que, principalment, l'actuació consistirà en substituir únicament els punts de llum en un total de 850 fanals, que suposa prop del 80% del total de l'enllumenat del municipi, un projecte que s'afegeix també al pla de modernització dels polígons i del seu enllumenat. L'objectiu és canviar les bombetes de mercuri o sodi per la tecnologia led, amb la voluntat de garantir un estalvi econòmic important en la despesa energètica. Si s'escau, també s'aprofitarà l'actuació per substituir alguns fanals que es troben en mal estat, tot i que en la majoria dels casos només es preveu que el canvi sigui dels punts de llum.

Altarriba considera que és una actuació «important», pensant a curt termini, en un estalvi de la factura de la llum municipal. En aquest sentit, després de la instal·lació dels leds, es calcula que la despesa disminuirà entre el 50 i el 60% respecte a l'actual. Aproximadament, uns 60.000 euros anuals.

Per a l'alcalde, també és positiu que aquesta actuació pugui desenvolupar-se amb un crèdit de l'IDAE sense interessos i amb el primer any de carència. «És una quantitat elevada i amb aquest préstec, que esperem amortitzar en 7 o 8 anys, podem fer front a una actuació important», assegura. Més enllà de l'estalvi de diners que suposarà per a les arques municipals aquesta actuació, per a Altarriba també és important millorar en l'àmbit de l'eficiència energètica i mediambiental que suposarà l'ús de la tecnologia led, que millorarà també la qualitat de vida dels puig-regencs.

Els terminis encara no estan definits, tot i que l'alcalde espera que un cop s'hagi fet l'adjudicació, que s'ha endarrerit per un recurs d'una de les empreses participants, es tirarà endavant.