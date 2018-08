La Balconada remunta dos cops i s'endú l'Interbarris

El barri de la Balconada va aconseguir la victòria en el Torneig Interbarris en derrotar el PI Puig en un partit trepidant que va cloure dos dies de partits entre sis conjunts de la ciutat. El d'ahir va ser un partit intens i disputat entre dos equips de barris manresans acostumats a protagonitzar grans derbis i que es retrobaran a Tercera Catalana després de l'ascens de la Balconada aquest curs passat. El duel va ser esportiu i sense incidències, amb un joc directe i ofensiu en què va prevaler l'atac sobre la defensa.

Es va avançar el conjunt del barri del Xup amb un xut creuat de David Sotelo al minut 9 que va sorprendre el porter Fontanet. Aquest gol va esperonar la Balconada i Indalecio va executar una excel·lent vaselina que es va estavellar al travesser de la porteria de Lamarca. El refús va acabar en córner i Christian Martín el va aprofitar per materialitzar l'empat aprofitant una pilota al segon pal. El Pare Ignasi Puig, però, es va poder tornar a avançar en el marcador gràcies a la qualitat de José Antonio Escalada. Primer va tenir un u contra u que va conjurar Fontanet, però que no va desaprofitar sis minuts més tard. Una falta discutida va ser transformada pel jugador del Xup en l'1-2. Abans del descans, Gassama va poder ampliar l'avantatge.

A la represa, Indalecio va treure partit d'unes mans del conjunt contrari per transformar un penal al minut 10 i donar esperances al seu equip d'endur-se el trofeu. La victòria va arribar quan faltava un quart d'hora per al final de l'enfrontament, quan Manel Torres va habilitar Marc Porcel, qui, amb un xut creuat, va vèncer la resistència del porter Lamarca. Fins al final, la millor ocasió va tornar a ser de Marc Porcel, però no la va poder materialitzar.