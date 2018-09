Diada 2018: tota la informació de la gran manifestació de Barcelona

La Diada 2018 es preveu que torni a ser una manifestació multitudinària a Barcelona: de moment, la mobilització impulsada per l'ANC, Òmnium i l'AMI, ja té inscrites 460.000 persones. Porta per lema «Fem la República Catalana» i consistirà en un onada sonora que recorrerà l'avinguda Diagonal entre la plaça de les Glòries i Palau Reial. En aquest article hem recollit la informació més destacada de l'acte.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va demanar en la presentació de mobilització que aquesta sigui «un punt d'inflexió» per implementar el mandat del referèndum sobre la independència de l'1 d'octubre i per «aconseguir la República Catalana». I va destacar: «fem una crida que tots els que van sortir a votar ens acompanyin. La societat organitzada ha empès per arribar fins aquí, ens hem de tornar a conjurar col·lectivament per acabar la feina, fer el cim d'una vegada per totes». Paluzie xifra en 1.600 els autocars contractats i 270.000 les samarretes venudes.

Horari de la Diada 2018



Com en els Onze de Setembre anteriors, la manifestació de la Diada 2018 arrencarà a les 17.14. L'organització, però, demana als participants que se situïn al seu tram a les 16 h (et pots inscriure en el següent enllaç).

La indicació per a tothom és fer silenci a les 17.14 en punt i esperar a que passi l'onada pel seu davant per abaixar les pancartes i començar a cridar. L'organització l'anomena «onada de so» i ha de servir, diu l'ANC, perquè «els assistents facin sentir la seva veu progressivament des de la zona de Castillejos fins a l'escenari en forma d'ona sonora».

La Diada 2018 farà una onada per l'avinguda Diagonal. Font: ANC

L'ANC recomana dinar prop de l'avinguda Diagonal, en un restaurant o bar proper o bé dur el propi menjar, i després dirigir-se amb calma i prou temps fins al lloc assignat.

El recorregut i els trams de la gran onada



En total, aquest 2018 s'ha repartit la manifestació en 37 trams, tots ells situats a l'avinguda Diagonal de Barcelona. A més, hi ha un tram zero per a autoritats i convidats. S'ha fet així per garantir que els participants es reparteixin de forma homogènia per tot el recorregut.

Des del tram 37, a tocar de la plaça de les Glòries, a les 17..14 h es llançarà un petard i arrencarà la gran onada direcció Palau Reia. El ritme de l'onada el marcaran voluntaris de l'ANC amb unes banderoles.

L'inici de l'onada de la Diada serà les 17.14 h. Font: ANC

Com apuntar-se a la Diada



Les inscripcions a la Diada 2018 es fan a través del web de l'Assemblea, que envia un correu que cal confirmar abans de 24 hores perquè sigui efectiva. Es poden apuntar fins a cinc persones en un mateix correu. Els grups més nombrosos cal que s'apuntin utilitzant diferents correus o de forma individual.

Una altra opció per apunta-se és a través del telèfon 93 655 98 57, de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h.

Si es vol canviar d'ubicació, cal donar de baixa la inscripció feta i realitzar-ne una de nova. D'aquesta manera, no queden marcats com a plens trams que en realitat no ho estan.

La samarreta, de color corall



La samarreta d'aquest any serà de color corall fluorescent, com les brides de les urnes de l'1-O. Així, l'organització ha decidit deixar enrere el groc. A la roba també hi ha estampada una imatge del Pedraforca, una muntanya «simbòlica» que pretén reivindicar «l'esforç col·lectiu i la solidaritat que cal per superar els obstacles i arribar al cim», segons Elisenda Romeu, encarregada de coordinar la comissió de mobilització de l'ANC. El preu de cada samarreta de la Diada 2018 és de 15 euros.

Vídeo promocional de la Diada 2018 fet per l'ANC

L'alcaldessa de Barcelona no serà a la manifestació



Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha explicat que no assistirà a la manifestació de la Diada 2018 perquè considera que la mobilització dona suport a la independència i a la unilateralitat, mentre ella no hi dona suport. Colau ha reiterat que cal resoldre el conflicte polític de fons i no anar a cap "guerra de banderes, símbols i llaços" perquè no porta "enlloc" i ha subratllat que el llaç groc se'l pot posar qui vulgui, penjar-lo al balcó o a molts llocs, però ha insistit que "no cal" fer una "ocupació massiva" que generi "conflictes": "Demano responsabilitat i sentit comú a tothom, més enllà del que sigui legal o il·legal", apunta.

L'acte institucional del Parlament i la Generalitat serà una marxa



El dia abans de la gran mobilització de l'ANC, Òmnium i l'AMI, arrencaran els actes institucionals del Parlament i la Generalitat, enguany marcats per l'empresonament i "l'exili" dels líders independentistes. La portaveu del Govern, Elsa Artadi, i el vicepresident primer parlamentari, Josep Costa, han presentat els actes de l'11-S en una roda de premsa aquest dilluns 3 de setembre al Parlament. Les dues institucions homenatjaran els presos i "exiliats" amb una Marxa per la Llibertat que començarà el dia 10 a les 20:30 hores al Parlament. El president del Govern, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, rebran la Flama del Canigó, que portaran fins a la plaça Sant Jaume després de passar pel Born. Se simbolitzarà que es retorna la "llum" al Palau de la Generalitat, després de mesos de "foscor" per l'aplicació de l'article 155. El cartell de l'acte mostra les quatre barres de la Senyera tapades amb adhesius -pel 155-, amb una franja vermella que es destapa per sota.

Quan la llum arribi a la plaça Sant Jaume, a les 21.45 h, el president de la Generalitat lliurarà la flama a un missatger per portar la llum dins del Palau de la Generalitat. Quan s'obrin les portes de la seu del Govern de Catalunya, en sortiran tots els artistes que participaran a l'acte des de la plaça. L'escenografia de l'espectacle central remet a un bosc inert que amb cada actuació s'anirà il·luminant fins deixar l'energia i la llum necessàries per acabar el camí començat. Està prevista l'actuació d'un seguit d'intèrprets, des de representants de la generació dels Setze Jutges fins els més joves de l'escena actual, en un viatge que ens vol encarar cap al futur. Roger Mas, Núria Graham, Judit Neddermann i Txarango són alguns dels que hi col·laboraran. Es cantaran cançons centrades en la idea de la llibertat i adaptades expressament per l'acte sota la direcció musical de Xavi Lloses.



Altres actes oficials de la Diada 2018



Dilluns 10 de setembre

Ofrena floral a les 18 h a la formació de la Guàrdia d'honor dels Mossos al Fossar de les Moreres.

A les 19 hores, a l'Auditori del Parlament, es farà l'acte de lliurament de la Medalla d'Honor de la cambra, que en la categoria d'Or és per a l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

Dimarts 11 de setembre

Ofrena floral del Govern al monument de Rafael Casanova, a les 9 h, amb Torra al capdavant. Seguidament la farà la Mesa, amb encapçalada per Torrent.

D'11:00 a 20:00 hi haurà jornada de portes obertes a Palau, i de 10:00 a 19:00 al Parlament.

Reforç del transport públic per a la Diada de l'Onze de Setembre a Barcelona



Amb motiu de la celebració dels actes de la Diada 2018, aquest dimarts 11 de setembre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana l´ús del transport públic, especialment el metro, en els desplaçaments que es realitzin per accedir a la zona del centre de la ciutat, ja que el trànsit en superfície estarà restringit. També és aconsellable preveure un temps addicional per al desplaçament, com en qualsevol esdeveniment massiu.

S'ha preparat un dispositiu especial que inclou reforços de trens a tota la xarxa de metro i desplegament de personal i seguretat per ordenar la mobilitat, tant a l´inici com al final de la manifestació. Entre les 14.30 i les 20.30 hores el metro oferirà la mateixa capacitat d´un dia feiner i per tant les línies 1, 2, 3, 4 i 5 tindran uns intervals de pas situats entre els 3,5 i els 4,5 minuts, aproximadament. També es reforçaran les línies 9 i 10 Nord i Sud i oferiran freqüències situades entre els 6 i els 7,5 minuts.

En previsió d´una elevada concentració de persones a l´exterior que dificulti la sortida, a partir de les 16 h serà recomanable evitar les estacions de Palau Reial (L3), Maria Cristina (L3), Diagonal (L3 i L5), Verdaguer (L4 i L5), Monumental (L2) com a destinació, i fer servir com a alternatives les estacions més properes que no estiguin afectades per l´esdeveniment.

Quan al bus, les alteracions de recorregut seran severes en 35 línies que circulen o travessen l´àmbit central de la ciutat, incloses les del Barcelona Bus Turístic. Entre les 15 i les 21 hores aproximadament es produiran desviaments i limitacions de recorregut per mirar de mantenir la regularitat del servei fora de l´àmbit de l´afectació en les línies regulars següents: D40, D50, H6, H8, H10, H12, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V21, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 45, 47, 55, 59, 62, 63, 67, 68, 78, 92 i 113.