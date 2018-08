Noranta bateries allarguen la nit després de l'espectacle pirotècnic

La desena edició de la trobada de bateries, una iniciativa que ha crescut any rere any gràcies al treball incansable del seu promotor, Ernest Larroya, es va convertir ahir en una magnífica cloenda per a la festa del castell de focs. Una norantena de bateries van acompanyar el grup de versions Zàpping en la interpretació de fins a catorze temes, majoritàriament grans èxits de grups catalans com Sopa de Cabra, Lax'n'Busto i els manresans Gossos.

Al llarg de la seva història, la trobada s'havia celebrat durant el primer cap de setmana de la festa i en espais cèntrics de la ciutat com el pati del Casino i la plaça de Sant Domènec. Per commemorar la primera dècada de vida, però, es va alterar el ritual i es va traslladar l'aplec a l'Agulla, triplicant l'assistència de participants habitual. Tot un rècord que va motivar centenars d'espectadors a quedar-se després del castell de focs.

L'escenari es va situar al lateral paral·lel a la carretera de Santpedor, a l'altura del caminet asfaltat que voreja el llac. Des d'allí, les noranta bateries es van fer escoltar durant una hora i quart -pràcticament, el mateix temps que va durar el concert d'Els Catarres del dia anterior-, però no tots els que van voler van poder-s'hi apropar.

Quan va esclatar el darrer fuet del castell de focs, la trobada es va posar en marxa de manera gairebé automàtica. Els espectadors que hi havia en aquella zona es van quedar majoritàriament a escoltar el recital, però també hi va haver gent que estava ubicada en altres punts del parc que s'hi va voler adreçar sense èxit perquè ni s'hi cabia ni hi havia visibilitat per seguir l'evolució de les bateries.

Rockers en acció



La primera actuació de la nit, les bateries la van realitzar poc abans de l'inici del castell de focs, amb la interpretació de Demons, del grup Imagine Dragons. Un cop el protagonisme ja era tot per als instruments, Zàping va tocar Up Town Funk, de Mark Ronson, i Havana, de Camila Cabello. Dues peces que van servir d'introducció a un petit però intens concert de temes de grups catalans. A partir d'aquí, els vocalistes de Blaumut, Obeses, Lax'n'Busto i Sopa de Cabra van cantar dos temes dels seus respectius grups, acompanyats de l'aparell instrumental de Zàping i de les noranta bateries.

Xavi de la Iglesia, de Blaumut, va interpretar Bicicletes i pa amb oli i sal. L'inclassificable Arnau Tordera i Maiol Montané van cantar dues de les cançons més conegudes d'Obeses. Rere seu, va ser el torn de dues llegendes del rock en català com Pemi Fortuny, el primer cantant que va tenir la formació vendrellenca Lax'n'Busto, i Gerard Quintana, la veu de Sopa de Cabra.

Fortuny va cantar dos autèntics himnes generacionals com Llença't i Miami Beach, mentre que Quintana va regalar als espectadors dues peces tan conegudes com Camins i L'Empordà. Quatre temes que el públic va corejar amb entusiasme.

L'apoteosi final del concert la van protagonitzar els manresans Gossos, de qui durant el piromusical ja s'havia escoltat Quan et sentir de marbre. Els germans Oriol i Roger Farré, Juanjo Muñoz, Natxo Tarrés i Santi Serratosa van interpretar Zenit i La llum que portes dins, una peça que també es va sentir al migdia a la plaça Major durant la ballada de sardanes.

Després, i com a cloenda, la formació bagenca va tocar un dels seus temes més aclamats, Corren. Natxo Tarrés va desitjar que el so arribés a Lledoners i a tots els presos i exiliats. La singularitat de la interpretació va ser que Serratosa va deixar el seu lloc a la bateria a Ernest Larroya. Un epíleg original per a una trobada que va trencar tots els seus límits i va demostrar que ja és una cita obligada de la Festa Major de Manresa.

Abans de l'actuació del quintet manresà, Larroya va agafar el micròfon per agrair a tota la gent -institucions i patrocinadors- que ha fet possible la trobada. A més, l'organitzador va provocar aplaudiments i somriures quan també va dedicar un agraïment a la gent vinguda de Sant Esteve de les Roures.