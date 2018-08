Cinc pel·lícules del 2018 que ja hauries d'haver vist

Aquest any 2018 ha portat una llarga llista d'èxits al cinema que no mereixen caure en l'oblit fàcilment. Encara que una mica més desmesurat i comercial, el cinema actual segueix enlluernant amb obres mestres que van més enllà del simple entreteniment.

Aquestes cinc obres han d'estar a la llista de 'pel·lícules pendents', per molt llarga que pugui ser, encara que millor si no estan gaire a l'espera. Si parlem de bon cinema, aquestes històries seran un tema de conversa tan interessant i reivindicatiu com actual.



'The Florida Project'

Sean Baker es pronuncia de nou com un gran cineasta que narra l'altra cara de la realitat nord-americana, la dels suburbis i la precarietat de les classes populars. Els nens protagonistes passen l'estiu en un motel proper a Disneyland, però no poden trobar una realitat gaire diferent a la de les meravelles del parc temàtic.

'Campeones'



Javier Gutierrez encarna Marco, un entrenador de bàsquet que, com a multa per un conduir borratxo, entrenarà un equip amb discapacitat intel·lectual. El que sembla una tasca impossible es converteix en una lliçó tant per al protagonista com per a tots els espectadors.

'El taller de escritura'



De la multipremiada pel·lícula 'La clase', Laurent Cantet torna a sorprendre amb un drama adolescent que no deixa ningú indiferent. Antoine va a un taller d'escriptura dirigit per Olivia, una famosa novel·lista, però la manera de pensar d'Antoine aviat alliberarà tensions entre ell i el grup.

'Tres anuncios en las afueras'



Una brillant Frances McDorman és la clau d'aquest thriller que retrata una societat injusta i passiva davant el crim. Després d'un any de la violació i assassinat de la seva filla, Mildred Hayes decideix prendre part en l'assumpte i contracta 3 tanques publicitàries denunciant la incompetència del cap de policia per resoldre el cas.

'En la sombra'



Globus d'Or a la millor Pel·lícula Estrangera, immersa en la polèmica del racisme, els prejudicis i la intolerància, 'En la sombra' narra la història de Katja, sumida en la tristesa i incomprensió després que el seu marit i el seu fill morin en un atemptat a mans de neonazis.