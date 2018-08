Descobreix quines són les properes obres als carrers de Manresa i les afectacions a la mobilitat

Aquest dimarts han tornat les màquines per arranjar i pavimentar de nou diversos carrers de Manresa. L'Ajuntament continua desenvolupant aquest 2018 el Pla de Millores de l'Espai Urbà que, com l'any passat, preveu una inversió global de prop d'un milió d'euros adreçat a millorar calçades, voreres i accessibilitat i, per primera vegada, parcs infantils, amb un èmfasi especial al parc de la plaça Espanya.

Aquest migdia, el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta, ha presentat la segona fase de les pavimentacions previstes en aquest pla de xoc (la primera fase ja es va dur a terme a principi d'agost). En concret, aquest dimarts s'han començat a arranjar set carrers més.

En total, durant l'agost, es renoven 16 vials. A principis de mes es va arranjar el paviment en calçades de 9 (Guimerà, Passeig Pere III, Primer de Maig, Sant Cristòfol, Viladordis, Xup i la carretera del Pont de Vilomara). La resta es realitzaran al llarg d'aquesta setmana.

Les actuacions d'aquesta segona fase, prevista per a aquesta setmana, són les següents:

Carrer Saleses: Es proposa la intervenció en el tram comprès entre el carrer de l'Era de l'Huguet i el Passatge Puig.

Carrer Circumval·lació: L'actuació planteja la millora de la pavimentació d'aquest carrer, entre el carrer Guimerà fins a la meitat del tram horitzontal que assoleix el carrer Canyelles.

Carrer Sèquia: Es preveu l'actuació entre els carrers Cerdanya i Rosselló.

Carrer Fra Jacint Coma i Galí: Es preveu la millora de la pavimentació entre el carrer Montcau i el carrer Germà Isidre.

Avinguda Bases de Manresa: Es preveu l'actuació en dos àmbits de la calçada nord de l'avinguda. Una se situa a l'entorn del pont del ferrocarril de la plaça Prat de la Riba, i l'altre al Camí del Colomer, entre el carrer Llibertat i Plaça de la Creu.

Carrer Sant Fruitós: Es preveu la intervenció en dos trams concrets del carrer, l'un situat prop del seu enllaç amb el carrer Pujolet, i l'altre a ala cruïlla del carrer amb el carrer del Bruc.

Solar del carrer Dama i carrer Dama: L'actuació se centra en el carrer i també es preveu la millora de l'aparcament que es desenvolupa a la banda est del carrer. En aquest espai es preveu l'enderroc del paviment de formigó existent en determinades parts del recinte, la formació d'una base de tot-u i un acabat de paviment asfàltic.



Un cop s'hagin realitzat aquests treballs, quedarà pendent la part del pla de xoc corresponent a voreres i els parcs infantils; entre ells, el de la plaça Espanya, que és el que està més deteriorat. La previsió és que s'iniciïn a l'octubre i es facin durant el darrer trimestre de l'any.

El regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis ha comentat durant la presentació d'avui que el pla de xoc arrenca de l'auditoria de l'espai urbà, en què es va fer un ampli informe sobre l'estat dels carrers, prioritzant les actuacions més urgents, i ha deixat clar que "durant l'any que ve, des del consistori se seguirà prioritzant en el manteniment de la ciutat", amb l'objectiu d'anar posant al dia els carrers més deteriorats i compensar les poques actuacions que, a causa de l'escàs pressupost, s'havien pogut fer en manteniment de carrers durant alguns anys.

La inversió global de les actuacions del pla de xoc per aquest 2018 és de gairebé un milió d'euros: 478.688 pertanyen a les dues fases d'asfaltatge de calçades que es fa aquest mes; 200.000 a la millora dels parcs; i la resta als treballs en les calçades i voreres.

Les actuacions de pavimentació estan adreçades a resoldre les irregularitats acusades de la calçada, tant a conseqüència del seu desgast per l'ús com sobretot de l'obertura de rases per diferents serveis en els darrers anys.

Aquestes són les afectacions a la mobilitat que comportaran aquests treballs:

Dimarts 28 d'agost



Carrer Saleses, entre carrer de l'Era de L'Huguet i Passatge Puig

Avui està tallat el trànsit de vehicles al carrer Saleses, entre carrer de l'Era de L'Huguet i el passatge Puig (cruïlla inclosa). Els vehicles que circulen pel carrer Saleses es desvien pel carrer de l'Era de l'Huguet.

El Passatge Puig es regula en cul de sac amb accés i sortida des de l'Avinguda Francesc Macià.

Es previst que les afectacions en aquest vial acabin avui mateix

Carrer Circumval·lació, entre carrer Guimerà i carrer Canyelles

A les 10 del matí s'ha tallat el trànsit de vehicles al carrer Circumval·lació, entre carrer Guimerà i carrer Canyelles.

L'accés de vehicles a carrer Circumval·lació és realitza per carrer Canyelles des de Passeig Pere III.

El carrer Era Firmat està tallat al trànsit de vehicles a l'alçada del carrer Bonsuccés, el tram de carrer Era Firmat i passatge Era Firmat es regula en cul de sac amb accés i sortida des de carrer Bonsuccés.

Es previst que les afectacions en aquest vial acabin també avui mateix

Dimecres 29 d'agost



Carrer Sèquia, entre carrer Cerdanya i carrer Rosselló (inicialment previst per avui dimarts)

El dimarts, a 2/4 de 9 del matí, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Sèquia, entre el Passeig Pere III i el carrer dels Dipòsits Vells.

L'accés de vehicles als carrers Rosselló i Sant Ramon es realitzarà des dels carrers Av. Abat Oliba i, la sortida, pel carrer Sèquia en direcció Pl. Mallorca.

Al carrer Cerdanya es tallarà el trànsit de vehicles.

El tram de carrer Sèquia, entre Passeig Pere III i carrer Cerdanya, es regularà en cul de sac amb accés des de Passeig Pere III.

Es preveu que les afectacions en aquest vial durin 2 dies.

Carrer Fra Jacint Coma i Galí, entre carrer Montcau i carrer Germà Isidre

El dimecres, a les 9 del matí, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Fra Jacint Coma i Galí, entre els carrers Montcau i Germà Isidre.

El tram de carrer Fra Jacint Coma i Galí, entre els carrers Sabadell i Montcau, es regularà en cul de sac.

Els vehicles que circulin per carrer Montcau es desviaran pel carrer Misser Mas en direcció a carrer Germà Isidre.

El servei BUS MANRESA modificarà el seu recorregut en la línia L4 Font – Valldaura – Congost d'acord als desviaments establerts el dimarts de Mercat.

Es preveu que les afectacions en aquest vial durin 2 dies.

Avinguda Bases de Manresa, entre plaça Prat de la Riba i Camí del Colomer, i entre carrer Llibertat i Plaça de la Creu

El dimecres, a les 11 del matí, es tallarà el trànsit de vehicles a l'Avinguda Bases de Manresa, entre Plaça Prat de la Riba i Camí del Colomer en direcció a plaça de la Creu. L'accés a les activitats afectades es realitzarà per Avinguda dels Dolors.

En el tram d'Avinguda Bases de Manresa, entre carrer Llibertat i Plaça de la Creu, s'habilitarà doble sentit de circulació amb la part de vial no afectat pels treballs de pavimentació.

Es preveu que les afectacions en aquest vial durin 2 dies, però fora de l'horari habitual de treball es restablirà el trànsit pel vial tallat.

Carrer Sant Fruitós, entre carrer del Bruc i carrer Pujolet

El dimecres, a les 3 de la tarda, es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Sant Fruitós, entre carrer Bruc i Pujolet.

Es previst que les afectacions en aquest vial durin 2 dies.

Divendres 31 d'agost



Solar del carrer Dama i carrer Dama

El divendres 31 d'agost, a les 8 del matí, es realitzaran els treballs de pavimentació del carrer Dama i del solar dret (en sentit de circulació) del carrer Dama. Amb motiu d'aquest treballs, es prohibirà l'estacionament dels solars i es tallarà al trànsit de vehicles al carrer Dama, entre els carrers Joc de la Pilota i Llussà.

El carrer Llussà es regularà en cul de sac amb accés i sortida des de carrer Puigterrà de dalt

Es previst que les afectacions en aquest vial durin 1 dia