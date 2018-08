Posposat l'acte de Tarrés i Masferrer del cicle «Manresa des d'una altra mirada»

Per motius sobrevinguts, s'ha posposat la ponència "Festa és cultura. Manresa cor de la festa" amb el músic Natxo Tarrés i l'actor Quim Masferrer. L'acte estava previst per aquest dijous, 30 d'agost, a 2/4 de 8 del vespre al Teatre Conservatori de Manresa. La xerrada se celebrarà pròximament, però encara no hi ha cap data prevista.

La ponència havia de donar el tret de sortida del cicle "Manresa des d'una altra mirada". La resta del programa, que s'allarga fins al desembre, es manté sense canvis.

El cicle té l'objectiu d'oferir a la ciutat un espai de reflexió i debat, de la mà de diversos personatges inspiradors. Les altres ponències organitzades en el marc del cicle són "La Salut és cultura", amb el Dr. Miquel Vilardell i Toni Massanés; "L'esport és cultura", amb Manel Estiarte i Mònica Terribas; "La Solidaritat és cultura", amb Òscar Camps i Ricard Ustrell, i "La Universitat és cultura", amb Joaquim Maria Puyal.