Marlaska assegura que a la Junta de Seguretat es «parlarà de tot»

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat que a la Junta de Seguretat del proper 6 de setembre a Barcelona "es parlarà de tot" i s'arribarà a "conclusions més que satisfactòries". També ha destacat que entre la conselleria i el seu ministeri hi ha "respecte institucional recíproc" i que, per això, espera arribar a acords després de la reunió. Preguntat sobre si es tractaria la polèmica sobre els llaços grocs, ha dit que es "parlarà de tot raonablement" i ha donat a entendre que s'abordaran els temes que ja havia posat sobre la taula el govern espanyol.

Tanmateix, des de la Generalitat sostenen que l'ordre del dia no està acordat i que s'hi continua treballant. El ministre tampoc ha volgut valorar el paper dels Mossos i les identificacions que estan fent a persones que retiren llaços grocs. "Em remetré al que resolgui la Fiscalia", ha dit Grande-Marlaska, que recorda que la Fiscalia Superior de Justícia ha obert diligències per aquest tema. Ha dit que vol ser "cautelós" sobretot perquè els Mossos no són competència del seu ministeri i perquè hi ha una investigació en curs.