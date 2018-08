El Ministeri d'Hisenda obre la porta a apujar l'IRPF a les rendes més altes

El Ministeri d'Hisenda continua les negociacions amb Podem per arribar a un acord que, més enllà d'aprovar el sostre de despesa, també li permeti tirar endavant un pressupost per al 2019. Aquest dimecres les dues parts s'han trobat per parlar sobre fiscalitat i el govern espanyol ha obert la porta a apujar l'IRPF a les rendes més altes, tal com li demana la formació de Pablo Iglesias i com s'havia també compromès el PSOE quan era a l'oposició.

"Cap de les dues parts ha renuncia a res", ha reconegut el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique després de la trobada, tot i reconèixer que de moment s'han intercanviat esbossos de números però que no hi ha cap acord tancat. Tampoc haurien aclarit els trams a partir dels quals s'hauria d'aplicar aquest augment. "Esperem arribar a un acord perquè no té sentit que pagui el mateix una persona que guanya 60.000 euros que una que guanya el doble", ha valorat.

Fonts del ministeri han reconegut que no hi ha encara cap acord tancat i han declinat valorar les negociacions tot i que no han negat que s'estigui avançant en aquest tema.

Tanmateix, mitjans com 'Cinco Dias' avancen que Hisenda ja hauria acceptar la proposta de Podem d'apujar l'IRPF a les rendes altes, sense concretar els trams on s'aplicaria.

Després de la reunió, Echenique ha dit que ha estat un debat "productiu" i que el govern els ha facilitat les "estimacions preliminars" dels comptes que preparen per al 2019. A banda d'apujar l'impost de l'IRPF a les rendes més altes, Podem també ha traslladat al govern espanyol la necessitat de gravar les grans fortunes i també de crear un impost per a la banca especialment per a les "transaccions més especulatives".

La lluita contra el frau fiscal és un dels altre objectius que Podem vol que impulsar en la negociació amb el govern espanyol.

Echenique ha apuntat que qualsevol pacte que tanquin amb el ministeri de Maria José Montero haurà d'estar a punt abans de la votació al Congrés del sostre de despesa.