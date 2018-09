AGENDA | Tots els actes entorn l'Onze de Setembre

Artés

Marxa de torxes. Dilluns, a les 21.30 h, al parc de Can Crusellas.

Balsareny

Marxa de torxes. Dilluns, a les 20.30 h, a la plaça de la Mel.

Callús

Marxa de torxes. Dilluns, a les 20 h, a la plaça de l´Ajuntament per anar a la presó de Lledoners.

Castellgalí

Marxa de torxes. Dilluns, a les 21 h, al carrer de Puigterrà.

Castellnou de Bages

Marxa de torxes. Dilluns, a les 20.30 h, a l´escola L´Olivar.

Castellolí

Jocs tradicionals. Dilluns, a les 19 h, a la plaça del Poble i a l´avinguda Unió. Per a grans i petits.

Lectura del manifest. Dilluns, a les 20.30 h, davant de l´ajuntament. Tot seguit, pujada amb torxes a l´Església Vella.

Botifarrada popular. Dilluns, a les 21.30 h, a l´Església Vella. Cal recollir el tiquet gratuït a l´ajuntament.

Espectacle teatral: «Mort a les cunetes». Dilluns, a les 22.30 h, a l´Església Vella. L´obra amb Joan Valentí i Martí Marçal està basat en la història real de vuit persones que van morir per les seves ideees. L´obra no és recomanada a menors de 12 anys i hi haurà un servei d´acolliment amb monitoratge a la pista esportiva.

L´estany

Marxa de torxes. Dilluns, a les 19.30 h, a la plaça del Monestir.

Els Hostalets de Pierola

11a Baixada d´andròmines. Dissabte, a les 11 h, al carrer Catalunya, trobada i exhibició de les andròmines. A les 12 h, sortida. Competició de velocitat i d´animació/decoració.

Teatre familiar: «Mare terra». Dissabte, a les 18 h, a l´auditori Cal Figueres. Espectacle de la Companyia Príncep Totilau.

Teatre: «Els darrers dies de la Catalunya Republicana». Dissabte, a les 22 h, a l´auditori Cal Figueres. Obra de la Companyia Terra Teatre, que narra els dies dramàtics viscuts per l´escriptor, historiador i polític Antoni Rovira i Virgili.

Diada castellera. Diumenge, a les 12 h, a la plaça Dr. Conte. Amb els Moixiganguers d´Igualada, Xicots de Vilafranca i Castellers de Lleida.

Ballada de sardanes. Diumenge, a les 18.30 h, a la plaça Dr. Conde. Amb la Cobla Catània.

Caminada popular fins a Pierola. Dimarts, a les 8.15 h, sortida des de la plaça Dr. Conde.

Acte institucional. Dimarts, a les 12 h, a la plaça Països Catalans. Amb institucions locals i entitats es farà la renovació de la senyera. Tot seguit, sortida dels autocars cap a la manifestació a la Diagonal de Barcelona.

Igualada

Conferència institucional de la Diada Nacional de Catalunya. Avui, a les 19.30 h, al Teatre Municipal l´Ateneu. Diàleg: Presos i exiliats. Un reconeixement a les famílies, amb la presència de familiars de presos polítics i exiliats. Amb la participació del Cor Exaudio.

Desfilada de Miquelets. Avui, a les 20.30 h, des del corraló del General Vives fins a a la plaça de l´Ajuntament, on s´hissarà la senyera. Discurs institucional a càrrec de l´alcalde i cançons populars catalanes amb el Cor Exaudio.

Manresa

10a Marxa de torxes per la República. Dilluns, a 20.30 h, a la plaça de Crist Rei, concentració i recorregut fins a la plaça Major amb acordionistes, bastoners, castellers, grallers, sardanistes i tabalers. Lectura del manifest a càrrec d´Eloi Hernández Mosella, alcalde de Fonollosa; i parlament a càrrec de Maribel Sabaté, mare d´Anna Gabriel. Sardana gegant i cant dels Segadors. Organització: Comissió 11 de Setembre.

Acte institucional de la Diada Nacional. Dimarts, a les 11 h, a la plaça Onze de Setembre. El parlament anirà a càrrec de Joan Morros, activista cultural i coordinador de l´Associació Cultural El Galliner. Hi haurà ofrena floral d´institutcions i entitats. Actuació de l´Esbart Manresà, cant de l´himne nacional a càrrec de diverses corals locals i ballada de sardanes amb la col·laboració de Dintre el Bosc i Nova Crida.

Monistrol de Calders

Marxa de torxes. Dilluns, a les 20 h, a la plaça Nova.

Navarcles

Marxa de torxes. Dilluns, a les 21 h, darrere l´ajuntament, botifarrada popular. A les 21.15 h, a la plaça de la Vila, marxa de torxes. A les 21.30 h, ofrena floral a la plaça 11 de Setembre. A les 22 h, sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell. A les 22.30 h, actuació del Fèlix Brunet Il·lusionista. A les 00 h, baixada de la senyera i, tot seguit, concert amb l´orquestra Zapping i Dj Rutxo.

Navàs

Marxa de torxes. Dilluns, a les 20 h, a la plaça de l´Ajuntament.

Olesa de Montserrat

La Festa dels Miquelets. Avui, a les 19 h, conferència «Coneixement i representació de la nostra història», a càrrec de Jordi Miravet, president del Memorial 1714. A les 20 h, inauguració de l´exposició Barcelona 1714. Jacques Rigaud. Crònica de tinta i pólvora. Dissabte, a partir de les 9 h, mercat barroc: artesania popular i productes de la terra, i campaments dels exèrcits català i borbònic. A les 10.30 h, ruta guiada L´Olesa del 1714. Places limitades. D´11 a 13 h, música de carrer a càrrec del grup Filibusters. A les 12 h, trobada de Miquelets i seguici. A les 13 h, homenatge al Memorial 158, en honor als 158 soldats austriacistes mots a Olesa. A les 17.45 h, «La Lleva de la Carbasseta»: activitat infantil per practicar moviments habituals de la instucció de l´exèrcit català del segle XVIII. A les 18.30 h, recreació: Batalla i captura del capitán Maria. A les 19.30 h, recreació: La justícia del poble. A les 20.30 h, recreació: Vida de campament. A les 20.45 h, recreació Catalunya a Ultrança! (consell de guerra).A les 21.45 h, sopar popular. A les 23.30 h, ball tradicional amb l´Orquestrina Trama. Diumenge, a partir de les 9 h, mercat barroc: artesania popular i productes de la terra, i campaments dels exèrcits català i borbònic. A les 11 h, recreació: Combat urbà: assalt a la Vila!. A les 11.30 h, taller infantil de jocs del 1714. A les 12 h, ruta guiada «L´Olesa del 1714». Places limitades. A les 12 h, taller de dansa barroca. A les 14 h, dinar popular. A les 15.30 h, música tradicional amb Tres quartans, La Mitja Lluna. A les 17 h, taller infantil de construcció de bombardes de farina , guerra de farina i final amb refresc de llimonada. Programa complet a festadelsmiquelets.cat.

Sant Fruitós de Bages

Marxa de torxes. Dilluns, a les 21.30 h, a la plaça de l´Església.

Sant Joan de Vilatorrada

Marxa de torxes. Dilluns, a les 21.45 h, concentració a la zona esportiva per anar a la presó de Lledoners

Sant Vicenç de Castellet

Marxa de torxes. Dilluns, a les 20.45 h, a la plaça de la Generalitat.

Ofrena floral. Dimarts, a les 11 h, a la plaça Onze de Setembre. A les 13.30 h, sortida dels busos cap a Barcelona per a la manifestació.

Santpedor

Marxa de torxes. Dilluns, a les 21 h, a la plaça de Catalunya.

Santa Maria d´Oló

Marxa de torxes. Dilluns, a les 21.30 h, a la plaça de Sant Antoni Maria Claret.

Súria

Pedalada en BTT cap a la Torre . Dimarts, a les 7.30 h, sortida des de la plaça de Sant Joan.

Acte al turó de la Torre. Dimarts, a les 9.30 h, hissada de la senyera, lectura del manifest i cant dels Segadors. Trabucaires, castellers i balls tradicionals. Esmorzar per a tothom.

19a Trobada de puntaires. Dimarts, a les 10 h, a l´entorn de la plaça de Sant Joan.