«El suport de la gent és molt important, ja que ells els senten des de la presó»

Blanca Bragulat, esposa de Jordi Turull, també era a la concentració d'ahir per felicitar l'aniversari del seu marit. I es mostrava segura que els havia pogut sentir des de la presó. «El suport de la gent és molt important per a ells. Aquestes coses que es fan a fora de la presó les senten», explicava Bragulat, i va afegir: «Dimecres, quan vaig parlar amb ell per telèfon, em va dir que havia pogut sentir tot el xivarri de dimarts, durant el sopar que es feia a fora de Lledoners. I em va comentar que s'hi havia fet una bona festa!».

Turull fa cinc mesos que va tornar a entrar a la presó, i en fa dos que va arribar a Lledoners, procedent d'Estremera. «En Jordi, dins de tot, està bé. I la resta també. Es fan un fart de treballar!», expressava ahir Bragulat. «Aquí, a Lledoners, estan millor en el sentit que són a Catalunya: senten el Bon dia en català, tenen els mitjans de comunicació d'aquí... I tenen bona relació amb tothom», afegia.

«Quan les meves filles i jo anem a veure el Jordi, procurem estar tots bé. Intentem trobar les coses positives de tot plegat. Suposo que és per instint de supervivència», afegia. «Ells tenen clar que no tindran un judici just. I ja m'agradaria que poguessin sortir tots abans del judici. Però ho veig molt complicat», va dir. Per això, va assegurar, «intentem anar al dia a dia, i no pensar en gaire més enllà».