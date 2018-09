Diada 2018: afectacions del trànsit per la manifestació de Barcelona

Circular per la calçada central de l'avinguda Diagonal a l'altura del Palau Reial de Pedrables estarà prohibit a partir de mitjanit del dilluns 10 de setembre, per tasques de muntatge de l'escenari de la manifestació de la Diada 2018 convocada per l'ANC. Tenint en compte que aquest tall afectarà la sortida de la ciutat i l'entrada pel tronc central de la B-23, l''intendent de la Guàrdia Urbana, Carles Reyner, ha explicat aquest dilluns que l'entrada lateral de la Diagonal es mantindrà oberta fins a primera hora del matí i que no tornarà a reobrir-se fins a les onze de la nit de dimarts. La resta de l'avinguda i els carrers transversals quedaran tallats a mesura que es comenci a concentrar gent a l'artèria barcelonina, pels voltants de les quatre. L'estacionament de tot tipus de vehicles, també motos i bicicletes a les calçades, quedarà restringit al llarg dels sis quilòmetres que pretén ocupar la manifestació de les set del matí fins a mitjanit d'aquest dimarts.

A més, un total de setze estacions del Bicing, la majoria situades a la mateixa avinguda Diagonal, restaran sense servei durant tot el dia onze.



Afectació "important" a la mobilitat al centre de Barcelona

La concentració, que ocuparà l'avinguda barcelonina des de la plaça de les glòries fins al Palau Reial, representarà una "afectació important" per la mobilitat al centre de la ciutat, segons Reyner. És per això que l'intendent de la Guàrdia Urbana ha demanat als ciutadans que arribin a la ciutat al llarg del matí i que planifiquin amb temps els desplaçaments que també ha recomanat que es facin a peu o amb metro i ferrocarrils. Així mateix, ha aconsellat que no s'agafi el vehicle privat.



Es recomana desviar la circulació amb cotxe privat per les rondes

Ateses les dificultats de connexió rodada entre els costats mar i muntanya, i Llobregat i Besòs de la ciutat, la Guàrdia Urbana ha instistit que aquest dimarts caldria evitar circular amb vehicles privats pel centre de la ciutat durant l'horari d'afectació de la concentració. En cas d'agafar el cotxe, ha recomanat utilitzar preferentment la Ronda del Mig, la Ronda Litoral (B10) i la Ronda de Dalt (B20) per desplaçar-se o creuar la ciutat.



La Guàrdia Urbana ha determinat l'estacionament de 2.000 autocars, 1.500 motos i 300 tractors

Amb motiu de la concentració, l'organització preveu l'entrada d'uns 2.000 autocars que aniran arribant de fora la ciutat de forma esglaonada majoritàriament a partir del matí i primera hora de la tarda. Per tal de facilitar l'arribada dels assistents que vinguin amb busos, doncs, s'han seleccionat trams de carrers de l'Eixample en els quals els autocars autoritzats podran aparcar al carril dret de circulació (carril bus o carril senyalitzat d'estacionament prohibit) durant tota la jornada.

L'intendent de la Guàrdia Urbana ha apuntat que els autocars hauran d'estacionar deixant lliures en tot moment els passos de vianants, les parades de bus i els accessos als guals. D'aquesta manera, els vehicles quedaran estacionats al mateix lloc, des de la seva arribada fins a la sortida, una vegada finalitzada la concentració.

A més dels autobusos, l'organització preveu l'arribada d'uns 300 tractors que aparcaran a la part alta de la Diagonal en grups de tres, per deixar espai a la resta de vehicles. També faran cap a la capital un grup d'unes 1.500 motos "per la independència" que hauran d'estacionar als voltants de l'estació del Nord.



Alteracions "severes" en 35 línies d'autobusos

Davant el possible impacte de la concentració convocada per l'ANC, la policia barcelonina ha aconsellat que s'utilitzi la xarxa de transport públic subterrani per accedir a la zona dels actes, perquè les alteracions de recorregut seran "severes" en 35 línies d'autobusos de Transports Metropolitants de Barcelona (TMB) que circulen o travessen l'àmbit central de la ciutat, incloses les del bus turístic.

Així, entre les tres de la tarda i fins a les nou del vespre es produiran desviaments per mirar de mantenir la regularitat del servei en les línies regulars següents: D40, D50, H6, H8, H10, H12, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V21, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 45, 47, 55, 59, 62, 63, 67, 68, 78, 92 i 113. Els diferents actes també afectaran les línies B20, B24 i B25 així com algunes de les expedicions nocturnes N4 i N11. Altres línies interurbanes que entren per Zona Universitària també podran tenir afectacions i finalitzaran el seu recorregut abans d'arribar a Palau Reial.

Al matí, algunes línies de bus que circulen per la ronda de Sant Pere també veuran modificat el seu recorregut a causa de les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova.



Evitar les estacions de metro properes a la concentració a partir de les quatre

Durant la concentració de la tarda algunes de les estacions de metro més properes a l'avinguda Diagonal poden patir algun tipus de limitació. És per això que, a partir de les quatre, l'intendent de la Guàrdia Urbana ha recomanat evitar les estacions de Palau Reial (L3), Maria Cristina (L3), Diagonal (L3 i L5), Verdaguer (L4 i L5), Monumental (L2) com a destinació, i fer servir com a alternatives les estacions més properes que no estiguin afectades per l'elevada concentració de manifestants.



Reforç al transport públic

Durant tota la tarda de la Diada TMB ha preparat un dispositiu especial que inclou reforços de trens a tota la xarxa de metro i desplegament de personal i seguretat, tant a l'inici com al final de la manifestació. Entre les dues del migdia i les vuit del vespre, el metro oferirà la mateixa capacitat d'un dia feiner a les línies 1, 2, 3, 4 i 5. També es reforçaran les línies 9 i 10 Nord i Sud i oferiran freqüències situades entre els 6 i els 7 minuts i mig.

Les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) també oferiran un servei especial. La línia Barcelona-Vallès incrementarà en 453 trens els combois que circulen en un dia festiu habitual a partir de les onze del matí. A més, els trens de la línia L6-Sarrià passaran a fer servei d'S5-Sant Cugat entre les tres de la tarda i les onze del vespre, ampliant així l'oferta de trens al Vallès. La línia Llobregat-Anoia seguirà un horari de dia feiner, cosa que implica la circulació de 170 més dels que circulen en un festiu habitual. Així mateix, es doblarà la capacitat dels trens que circulen entre la capital, Manresa i Igualada.

Pel que fa al tramvia, es posaran en circulació trens dobles entre les onze del matí i dos quarts d'onze de la nit. El servei s'aturarà mentre se celebri la manifestació. D'altra banda, la línia T4 del Trambesòs disposarà d'unitats dobles des de les deu del matí fins a les deu de la nit.