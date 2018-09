El Suprem calcula que el judici contra els líders del procés serà a finals d'any i vol que sigui ràpid

El Tribunal Suprem calcula que el judici contra els líders independentistes es farà a finals d'any. Fonts de l'alt tribunal apunten que volen que el judici sigui ràpid i no "s'eternitzi" i, per tant, preveuen fer sessions de matí i tarda. Tot i això, les mateixes fonts apunten que dependrà també de l'estratègia que adopti la defensa ja que és un judici amb "connotacions polítiques". De la mateixa manera, el Suprem també espera que un cop acabi el judici la sentència es notifiqui amb celeritat. Aquestes fonts també apunten que el judici contra el major del Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendent Laplana i l'excúpula d'Interior es farà després i que, a més, l'Audiència Nacional esperaria a conèixer la sentència del Suprem. D'altra banda, fonts de la Fiscalia General de l'Estat han apuntat que encara no tenen fets els escrits d'acusació però alerten que hi haurà una tasca "coordinada" entre les fiscalies del Suprem, l'Audiència Nacional i la Superior de Catalunya. Ara bé, encara no aclareixen si es mantindrà l'acusació per rebel·lió o si, fins i tot, aquesta "coordinació" suposaria acusar Trapero també de rebel·lió (està processat per sedició).

El calendari sobre els judicis del procés comença a confirmar-se. Fonts del Tribunal Suprem esperen que el judici a Junqueras i els disset processats que estan a l'Estat es faci a finals d'any. La Fiscalia i l'acusació particular confien fer els seus escrits d'acusació (on diran quants anys demanen per a cadascú i per quins delictes) a finals de setembre i també ho hauran de fer després de les defenses. Llavors, la sala ja podria obrir judici oral i fixar dates.

Fonts de la Fiscalia General de l'Estat reconeixen que els escrits encara no estan fets i que estan a l'espera que la Sala Penal del Suprem els doni trasllat per poder fer unes qualificacions que seran individualitzades. Les mateixes fonts no han confirmat que mantindran l'acusació per rebel·lió (el mateix delicte pel qual es va interposar la querella el novembre de 2017) ni si es podria també demanar rebel·lió per a Trapero, processat per sedició a l'Audiència Nacional. En tot cas, apunten que l'estratègia serà "coordinada" i que en el moment de fer els escrits hi haurà comunicació entre les fiscalies implicades.

Un judici ràpid



La voluntat del Tribunal Suprem és que el judici sigui "ràpid" i que no "s'eternitzi". Des del tribunal reconeixen que el judici serà un trasbals per a un tribunal de cassació on no es celebren judicis, i menys amb aquest nombre d'acusats. Per això, apunten que caldrà "habilitar" l'espai per al judici.

A més, l'objectiu és que les sessions siguin de matí i tarda de dilluns a divendres. Ara bé, també dependrà de l'estratègia que adopti la defensa, si vol que el judici es faci amb celeritat o si, per contra, volen "dilatar-lo" demanant més proves. Des del tribunal reconeixen que és un judici amb "connotacions polítiques" i que, per tant, desconeixen quina serà l'estratègia de la defensa.

D'altra banda, no esperen que hi hagi canvis pel que fa a Puigdemont i la resta de líders independentistes que estan a l'estranger. I per tant, els judicis es celebraran sense que se'ls pugui asseure al banc dels acusats després que el jutge instructor, Pablo Llarena, retirés les euroordres.

Primer Suprem, després Audiència



Les mateixes fonts han confirmat que primer serà el judici al Tribunal Suprem ja que hi ha més persones processades (nou d'elles en presó preventiva) i perquè la sentència que es dicti serà ferma i no es podrà recórrer. Per això, el judici de l'Audiència Nacional es farà després i, probablement, el tribunal s'esperarà a conèixer la sentència del Suprem abans d'asseure al banc dels acusats a Trapero, Laplana, Puig i Soler.

Una eventual sentència de l'Audiència Nacional es podria recórrer al Suprem i, per tant, el tribunal podria esperar a conèixer el posicionament de l'alt tribunal abans de jutjar el major dels Mossos i l'excúpula d'Interior.