Cal Rosal acomiadarà diumenge el bomber mort quan escalava a Astúries

Un bomber berguedà de 43 anys, Marc Sabata Serra, veí de Cal Rosal, va morir dijous a l'hospital en no poder-se recuperar de les greus lesions que es va fer pocs dies abans en un accident d'escalada a Astúries. Sabata, que era un escalador expert, treballava al grup de rescat de muntanya dels Bombers de la Generalitat, assignat al parc de la Seu d'Urgell. El funeral es farà demà, a la 1 del migdia, a l'església de Cal Rosal.

L'accident va tenir lloc el 10 de setembre passat, quan Marc Sabata estava escalant la Via Murciana del pic de l'Urriellu, a Astúries. Per causes que s'estan investigant, el berguedà va tenir una caiguda d'uns quinze metres, a la base de la cara oest del pic. Com a conseqüència, va resultar ferit inicialment d'extrema gravetat.

Fins al lloc de l'accident es va desplaçar el grup de rescat dels Bombers del Servei d'Emergències del Principat d'Astúries (SEPA). Després de ser assistit pel metge-rescatador al lloc de l'accident, el berguedà va ser evacuat en un helicòpter medicalitzat a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA), on va ingressar amb un traumatisme cranioencefàlic greu. L'operació de rescat va ser complicada, ja que l'accident es va produir en una zona de molt difícil accés.

Finalment, Sabata va morir dijous a l'hospital, en no poder-se recuperar de les greus ferides. Després d'haver-se-li fet l'autòpsia, avui dissabte s'habilitarà la seva sala de vetlles a la funerària Ferran de Berga. Es podrà visitar des de les 10 del matí a la 1 del migdia, i des de les 4 a les 8 del vespre. Demà diumenge es farà el funeral a la 1 del migdia a l'església parroquial de Cal Rosal.

Els Bombers de la Generalitat van expressar ahir a les xarxes socials el seu condol per la mort del berguedà. Marc Sabata era un escalador i alpinista amb més de vint anys d'experiència. Va entrar al cos de Bombers l'any 2003, inicialment com a auxiliar forestal. L'any 2006 ja va entrar com a bomber funcionari. Quatre anys després, el 2010, es va especialitzar en els rescats de muntanya i va entrar a formar part del grup Grae dels Bombers. Primer va ser assignat al parc d'Olot i, des del 2011, era al parc de la Seu d'Urgell.