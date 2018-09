Preocupació entre les mare i els pares per Fortnite, el joc més de moda

El nombre d'usuaris del videojoc Fortnite ha augmentat de manera exponencial. Tant, que el mes de gener tenia 40 milions d'usuaris i el juny ja en registrava 125 milions.

Majoritàriament és utilitzat per gent jove. Un dels seus reclams és que és accessible en videoconsola però també en ordinadors i dispositius mòbils. Només cal estar connectat a Internet. Descarregar-se'l és gratuït, però pagant es pot personalitzar els jugadors, obtenir avantatges i millorar recompenses. Es calcula que l'empresa que ha dissenyat el joc, Epic Games, recapta 280 milions d'euros al mes.

Davant la proliferació d'informacions sobre l'alta capacitat addictiva del joc, aquest diari ha copsat l'opinió al carrer preguntant si Fortnite és positiu o negatiu per als adolescents.

Els enquestats expressen opinions diverses, però majoritàriament consideren que pot tenir un component negatiu. Hi ha consciència del caràcter altament addictiu del joc, però també es considera que amb un ús responsable pot promoure el treball en equip i permetre conèixer gent nova. Entre els enquestats, la majoria creu que un mal ús influeix negativament en els usuaris. Com a aspectes positius destaquen la qualitat del producte i que pot ser una bona font d'entreteniment.

D'altres alerten que, en ser un joc basat en la violència i la competitivitat, pot influir negativament en la manera de solucionar els conflictes i afavorir que els adolescents es tanquin a casa. En aquest cas, també, més que les característiques del joc en si, preocupen els efectes que un mal ús pugui arribar a generar a persones joves que estan formant la seva personalitat. Els adults, sobretot si tenen fills, són conscients de la necessitat de regular el temps de joc.

ENQUESTA | Creu que el videojoc Fortnite és positiu o negatiu per als adolescents?



Layla Norte. Manresa, 39 anys

«Crec que pot ser un joc bo per treballar en equip i conèixer­ bé la gent, pero també s´ha de saber utilitzar tenint un compromís amb les altres tasques diàries que l´adolescent ha de fer. Hi ha molta gent enganxada que no se sap aturar».

Xavi Torres. Manresa, 48 anys

«El veig una mica negatiu perquè es basa a matar algú. Això és bastant violent i crec que hi ha molta gent que s´hi enganxa ràpidament, però passarà de moda com altres jocs. Jo hi he vist molta semblança amb el Gta on-line. Al final és el morbo de jugar amb altres amics o jugadors».

Dolors Vergé. Castellnou de Bages, 49 anys

«És molt negatiu perquè la mort i l´assassinat són dues coses molt negatives. Tot és violència i si van matant a tothom, això només pot comportar més violència i no és una cosa que els pares vulguem per als nostres fills. Preocupa que aquests jocs deixin marca als nostres fills».

Alfons Morales. Sant Fruitós de Bages, 56 anys

«Des del meu punt de vista és un joc negatiu en el qual hi ha molta violencia. Tot el que mostra s´arregla amb més violència i no veig que doni opció al diàleg entre els jugadors. Actualment aquest joc ja ha enganxat moltíssims adolescents».

Mireia Llonch. Manresa, 53 anys

«Jo crec que és negatiu per als adolescents un joc que comporta violència i en el qual es mata a tothom. Són necessaris jocs enriquidors que no siguin violents com els que hi havia abans, ja que tot el que sigui violència és negatiu»

Cèsar Anino. Manresa, 49 anys

«No crec que sigui ni positiu ni negatiu. El que és negatiu és el possible ús del joc que es faci. Els nois no es controlen i nosaltres ho hem de fer. S´ha d´estar present per poder controlar, però encara que s'avisa que no és bo, no funciona, per això s'ha d'establir un límit».

Juan Carlos Pinon. ­­Manresa, 42 anys

«Antigament sabíem controlar-nos millor. Avui en dia hem d´anar controlant el temps dels fills. Els nens són atrevits, com abans, i si volen jugar, juguen. Els pares han d´estar presents i ser intel·ligents a l´hora de controlar l´ús del joc».

Jaume Escrigas. Manresa, 60 anys

«És negatiu en primer lloc perquè s´han de eliminar altres contrincants i, per tant, fomenta la violència. En segon lloc fomenta que els adolescents en comptes d´estar al aire lliure estiguin en espais tancats».

Mercè Torras. Fonollosa, 51 anys

«Crea addicció. El joc en si no el conec però el que sí que sé és que hi estan molt enganxats i això els priva de poder utilitzar el seu temps per sortir a l´aire lliure i fer altres activitats que els poden enriquir».

Arnau Giralt. Manresa, 18 anys

«És un joc que ofereix un bon entreteniment i està ben aconseguit. El joc no aporta res als adolescents i es veu que hi ha un impacte ja que actualment hi ha molta gent enganxada».

Meritxell Fortuny. Manresa, 48 anys

«És molt negatiu, ja que són jocs bèl·lics que no estan bé per al jovent i, com ara estem veient, els adolescents hi estan molt enganxats i influenciats, dues coses que fan que siguin jocs amb una aportació i finalitat bàsicament negativa».

Joan Caminal. Manresa, 18 anys

«Si t'ho passes bé i amb moderació, pot ser positiu, però si et distreu d´altres tasques pot ser negatiu. Hi ha molta gent enganxada que en fa un ús excessiu, però això passa amb tots els jocs».