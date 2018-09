Fracassa l'intent d'acord entre ERC, JxCat i presos pels diputats suspesos

Sense acord. La cimera d'ahir de JxCat, ERC, el president de Parlament, Roger Torrent, amb els diputats presos a Lledoners va fracassar, ja que va acabar sense acord sobre l'aplicació de la suspensió dels diputats, dictada pel jutge del Suprem Pablo Llarena.

Segons ha pogut saber l'ACN, els diferents actors han constatat que l'entesa no arribaria ahir i es van emplaçar a continuar negociant els propers dies. JxCat, amb contacte permanent amb Waterloo (Bèlgica) –on resideix el seu líder, Carles Puigdemont–, manté que els diputats implicats no poden restar suspesos ni es poden substituir temporalment, i molt menys l'expresident del Govern.

D'altra banda, ERC vol aplicar la mateixa mesura a tots els implicats, sense cap excepció, encara que aquesta passi per una suspensió temporal dels diputats. L'intent d'acord no es va consumar ahir, però diferents fonts consultades dels dos grups parlamentaris confien en que arribi abans del ple de debat de política general, programat pels dies 2, 3 i 4 d'octubre.

Algunes fonts consultades han apuntat que un sector de JxCat és d'anar a eleccions si no es desbloqueja la situació en un termini imminent. Per part del Govern català, però, no contemplen pas aquesta possibilitat.

Diverses veus de les formacions parlamentàries que presideixen Jordi Sànchez i Sergi Sabrià es mostren optimistes de cara a arribar a una entesa final, si bé reconeixen que encara hi ha força punts de vista contraposats i allunyats. També des de la presidència del Parlament confien en un acord sobre l'aplicació de la suspensió dels diputats que mantingui la majoria que tenen les formacions independentistes a la cambra.

Els diputats implicats en la suspensió i que es troben reclosos a la presó són Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull (JxCat), i Oriol Junqueras i Raül Romeva (ERC). També ho són el mateix Puigdemont, per part de Junts per Catalunya, i el republicà Toni Comín, que actualment es troben a Waterloo, que estan en contacte permanent amb les direccions de les formacions independentistes.

El líder de JxCat va dir ahir que són els ciutadans els qui poden demanar-li deixar l'escó, però es va mostrar confiat que el Parlament el «protegirà». I és que tant JxCat com també la CUP-CC aposten perquè sigui el ple de la cambra qui voti la suspensió dels diputats, amb l'esperança que es tombi. Aquesta votació arribaria després d'un dictamen de la comissió de l'Estatut dels Diputats.

D'altra banda, i també ahir, Junqueras i Romeva van recórrer al Tribunal Constitucional la seva suspensió com a diputats dictada per Llarena i han reclamat que s'aturi cautelarment. La defensa ha sol·licitat al tribunal que tramiti el recurs d'empara de forma urgent per «evitar danys irreparables» i que, mentre no es resol, se suspengui la suspensió ordenada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Abans de la suspensió, el magistrat havia permès només als diputats presos delegar el seu vot a altres diputats del Parlament.