Alonso s'acomiada de la Fórmula 1 amb victòria de Hamilton i amb un gran Sainz

El pilot anglès Lewis Hamilton (Mercedes) ha guanyat l'última carrera de l'any del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premi d'Abu Dhabi, mentre que Fernando Alonso (McLaren) no s'ha pogut acomiadar amb punts, tot el contrari que Carlos Sainz, que ha brillat en la seva última vegada amb Renault en acabar sisè.

El tancament de la temporada 2018 estava marcat per ser l'última vegada, de moment, del d'Oviedo a la graella. Aquest no ha pogut estar amb els de davant i ha posat fi a 18 anys al 'gran circ' amb un onzè lloc.

Per la seva banda, millor li han anat les coses a un Carlos Sainz que ha sabut treure el màxim partit a la seva estratègia per ser el millor de la zona mitjana de la graella amb un òptim sisè lloc. El seu company, Niko Hulkenberg, ha estat víctima d'un accident només iniciar que va fer saltar les alarmes, però que ha quedat en un ensurt després d'un espectacular bolcada i l'impacte amb l'asfalt.

La victòria, un cop més, va ser per a Mercedes i per al ja pentacampió del món, Lewis Hamilton, que ha guanyat amb molta solvència per davant de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), mentre que el podi l'ha completat l'australià Daniel Ricciardo (Xarxa Bull).