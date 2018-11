Brian: «sort que el meu company Ruano ha reaccionat bé i ha quedat en un ensurt»

El jugador del Manresa Brian Canalejo, un dels implicats en l'accident d'aquest matí, el detonant de la suspensió del parit entre el Manresa i el Vista Alegre, ha comentat a Regio7 que "ha estat molt aparatós, sort que el meu company Ruano ha reaccionat bé hi ha pogut esquivar, en part, un cotxe que venia de cara, en contra direcció.

Tot i això, els dos vehicles han quedat sinistres totals. Segons els mossos, hem tingut sort del Mercedes amb el que anàvem". Tots els accidentats han estat traslladats a Sant Joan de Déu. En el cas de Brian ha estat donat d'alta a primera hora de la tarda després de les corresponents proves :"sortosament ha estat un ensurt i prou, tot i el que podia haver estat. Tinc el coll endolorit i també l'esquena, i algun tall sense massa importància. El el cas de Ruano, com que el cop que ha rebut ha estat en el cap, ha estat més estona en observació, però no sembla que tingui res greu". Es dóna el cas que Brian venia a veure el seu equip i no pas a jugar, doncs estava sancionat per acumulació de targetes. L'ocupant de l'altra cotxe accidentat ha patit un politraumatisme.