Els robatoris en domicilis creixen el 20% a les comarques centrals

Els Mossos d'Esquadra han registrat els darrers dotze mesos un increment del 20% dels robatoris amb força a domicilis de la Catalunya Central. En el cas del conjunt de Catalunya, l'increment ha estat del 40%. La causa principal de l'augment és la presència de grups criminals especialitzats. Majoritàriament, es tracta de persones que provenen de l'àrea metropolitana i són de nacionalitats albanesa, georgiana, xilena i colombiana. Per desplaçar-se fins a la Catalunya Central acostumen a utilitzar vehicles de tercers o robats, accedeixen per una carretera i marxen per una altra.