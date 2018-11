Responsables d'emergències a la Catalunya Central preparen el pla antinevades

La seu de la delegació de la Generalitat a la Catalunya Central va acollir ahir la reunió de coordinació de les comarques centrals en casos de nevades, presidida per la delegada, Alba Camps, i pel director territorial d'Interior, Eduard Freixedes. A la trobada, hi van participar representants dels Mossos, dels Bombers, de Protecció Civil, del SEM i dels Agents Rurals.

Durant la reunió, els gestors de les diferents vies de comunicació (presents també a la trobada) van reiterar la conveniència que els recursos tècnics ja siguin als punts crítics abans que comenci a nevar per minimitzar l'impacte de la neu sobre les principals vies de circulació. També van analitzar mesures concretes i van posar en comú els recursos humans i tècnics de què disposen per actuar de forma preventiva i fer front a les incidències causades per la neu.

Algunes de les estratègies del pla Neucat per a aquesta campa-nya inclouen mesures concretes per als vehicles pesants (prohibicions de fer avançaments, desviaments, prohibició de circular o d'altres, en funció de l'emergència) i també per als vehicles lleugers (prohibicions de circulació sense cadenes i prohibició d'avançaments amb neu i garantir un carril per a la circulació de les màquines llevaneu).