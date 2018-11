VÍDEO | Jair Domínquez esnifa la bandera espanyola en defensa de Dani Mateo

La polèmica de la bandera segueix portant cua. A l'onada de solidaritat amb l'humorista Dani Mateo, que va haver de declarar davant del jutge dilluns passat per sonar-se el nas amb una bandera d'Espanya en un esquetx de 'El Intermedio', s'hi ha unit TV3, que ha tornat a defensar la seva tasca . Com? Esnifant els mocs que havien deixat sobre la bandera utilitzada la setmana passada.



Toni Soler, el presentador de 'Està Passant', parlava sobre la declaració judicial de Dani Mateo quan Jair Domínquez ha demanat que li portin la bandera per "arreglar" el que havien fet la setmana passada, quan també es van sonar amb l'ensenya nacional. "Si el problema amb Dani Mateo són els mocs, tinc la solució".



Dit i fet. La força d'aspiració del col·laborador era tan fort que Soler li advertia: "T'has esnifat una barra, t'has esnifat Navarra". "Em sento com la cabra de la legió!", cridava el col·laborador després de recuperar els seus fluids de l'ensenya. Davant aquesta escena, el presentador es defensava: "Jo no tinc res a veure amb això".





Dani Mateo es nega a declarar després de demanar perdó pel gag de la bandera #EstàPassantTV3

> https://t.co/IAgJEuOKxP pic.twitter.com/NE8ASa7O3q — Està passant (@estapassanttv3) 26 de novembre de 2018