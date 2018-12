L'Igualada HC Rigat encarrila l'accés als quarts en guanyar el Diessbach

L'Igualada HC Rigat va deixar encarrilada l'eliminatòria d'anada de vuitens de final de la World Skate Europe Cup, davant el RHC Diessbach suís (4-1), en un partit jugat a Les Comes. La tornada serà el pròxim 9 de gener.

Els homes de Ferran López van dur la iniciativa del partit en tot moment. Els igualadins van sortir amb molt intensitat i, després d'uns primers minuts de més tanteig i especulació, Jordi Méndez va obrir la llauna al minut 13. El gol va donar serenor i comoditat a l'Igualada.

Per la seva banda, el conjunt suís va intentar entrar al partit, però el joc posicional dels igualadins era molt efectiu i pràcticament no permetia al rival acostar-se a la porteria defensada per Elagi Deitg.

Abans d'acabar la primera part, Tety Vives fa fer el segon, un gol molt important moralment per als locals per encarar la segona part amb més tranquil·litat.



Mateixa intensitat a la represa

L'Igualada no va afluixar a l'inici del segon temps i va seguir portant la iniciativa en el joc. Tot i això, els suïssos van millorar defensivament i van encallar una mica l'atac igualadí. Al minut 40, Jordi Méndez va tornar a aparèixer per fer el 3-0, que deixava el partit pràcticament encarrilat.

La nota negativa va ser el gol dels visitants, que fa que l'eliminatòria no estigui del tot decidida. Oriol Vives va arrodonir el triomf amb el 4-1 definitiu.

D'altra banda, el Lleida Llista Blava va golejar el Citylift Girona (1-6), mentre que el Voltregà va empatar contra el Juventude Viana portuguès (2-2).