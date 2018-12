El Manresa FS es fa gran a la represa i obté un treballat triomf a Sogorb

El Manresa FS va viatjar fins a Sogorb, per enfrontar-se davant d'un rival de la part baixa de la classificació, amb les baixes de Tanti i de Nil i amb la presència del jugador del juvenil Flotats. El conjunt manresà va tenir una posada en escena amb poc ritme i els locals ho van aprofitar per gaudir de les primeres ocasions. Els manresans van estar més efectius i, en el minut 3 i en la segona arribada amb perill, Santa va inaugurar el marcador per a l'equip entrenat per Paco Cachinero. El conjunt valencià va desplegar una pressió molt forta a camp contrari davant d'un conjunt manresà molt dubitatiu. A mesura que passaven els minuts, els blanc-i-vermell van començar a trobar-se més còmodes i, al minut 17, Lavado, en un efectiu contraatac, va posar més avantatge en el marcador. Just abans d'arribar al descans i en la darrera acció de la primera meitat, l'equip de casa va aconseguir escurçar la diferència amb una jugada d'estrategia i posar-se de nous dins del partit. Ambdós equips van anar cap al túnel de vestidors amb un mínim favorable per als bagencs, 1-2.

A la represa, la dinàmica va continuar igual i els manresans van continuar imposant el seu domini. L'equip de casa, però, va abaixar el ritme a causa de la poca rotació a la banqueta, ja que van patir dues lesions. Els homes de Pacho Cachinero van aprofitar la situació per encarrilar la victòria amb el tercer gol, gràcies a Corvo. El mateix Corvo, 6 minuts més tard, va deixar pràcticament sentenciat els tres punts amb el quart.

L'entrenador local va decidir sortir amb el sistema de porter jugador per intentar disminuir diferències, però la tàctica no els va sortir com l'havien plantejat. Els manresans no van patir en cap moment i van saber llegir molt bé la situació per aguantar el resultat. Lavado va arrodonir la golejada amb el cinquè i definitiu gol, en aprofitar un excel·lent contraatac. Ja en els tres minuts que restaven, ambdós equips van deixar passar el temps per acabar amb el definitiu 1-5.

Amb aquesta nova victòria, l'equip entrenat per Cachinero suma un important triomf en una de les pista més complicades de la categoria i continua una jornada més a la part alta de la taula. En la propera jornada, els jugadors del Manresa FS rebran la visita al Pujolet del Cargol de Lleida.