«Hem passat la nit a la presó per donar suport als dos Jordis»

Dissabte al vespre, després de l'anunci de Jordi Turull i Jordi Sànchez, al pla de Lledoners hi va haver una concentració amb mig miler de persones, trenta de les quals hi van passar la nit. Entre elles, un grup de cinc on hi havia el manresà Joan Sebarroja, que el 3 de juliol passat va ser agredit davant l'accés a la presó per uns ultres, i el santjoanenc Lluís Nemesio Fuentes, policia nacional retirat. Tots dos van a Lledoners dia sí dia també per acompanyar Joan Bonanit, que desitja cada dia «bona nit» als presos.

Ahir al migdia, van explicar a Regió7 que havien decidit «passar la nit al costat de la presó per donar suport als dos Jordis en la vaga de fam. Per dir-los que no estan sols en aquesta causa». L'acampada va ser simbòlica. De fet, la majoria de gent va dormir al seu vehicle a estones i la resta va passar-les desperta escalfant-se davant d'uns bidons on cremava una mica de llenya. Va ser de 24 hores; entre el Joan Bonanit de dissabte al d'ahir.