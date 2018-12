Quim Torra diu que «l'anticatalanisme dona vots i per això Espanya mai no es reformarà»

El president Quim Torra va lamentar ahir des d'Eslovènia que «l'anticatalanisme dona vots» i va assegurar que per aquest motiu Espanya «mai es reformarà» per admetre les aspiracions de Catalunya. Coincidint amb el 40è aniversari de la Constitució Espanyola, Torra va admetre que l'Estat no es reformarà mai de forma federal perquè a Espanya «no hi ha una majoria» favorable a aquest canvi. En una conferència des de l'ajuntament de Ljubljana, Torra va defensar també la «via eslovena» cap a la independència com «l'única via possible», i va parlar de «sacrifici», «capacitat d'organització» i «esperança» com algunes de les «lliçons apreses» de l'1-O.

Com ja va fer en un viatge recent a Suïssa, Torra va fer una nova crida a la «mediació internacional» com a única opció per aconseguir que l'Estat negociï amb Catalunya. La Constitució, va dir, «va ser una oportunitat perduda», i que en comptes d'esdevenir «una porta» que permetés les aspiracions d'autodeterminació «s'ha convertit en una gàbia, en una presó per la llibertat d'expressió». Torra va remarcar que només el 17% dels catalans defensen la Carta Magna. «40 anys després tenim presos, exiliats i polítics en vaga de fam», va lamentar Torra, preguntant al públic per «quin tipus de democràcia» és Espanya si permet aquesta situació. A més, va fer referència a la vaga de fam dels presos pel bloqueig al Tribunal Constitucional dels recursos presentats, assegurant que els jutges «tenen por» que polítics empresonats recorrin al Tribunal Europeu de Drets Humans després d'haver vist el resultat de les euroordres a Europa amb els exiliats.

La Constitució, va explicar Tor-ra, va ser redactada sota l'amenaça d'un nou cop per part dels militars i Espanya no va viure un «trencament real amb el franquisme». «La jerarquia del poder judicial i l'aparell de l'estat mai van tenir una reforma democràtica real», un fet que va apuntar que és «clau» per entendre la situació actual a Catalunya.

Durant la intervenció, el president també va fer referència al rei emèrit. «El pare de l'actual rei espanyol va jurar el 1969 els principis feixistes del Movimiento», va dir Torra, que va assegurar que Joan Carles de Borbó «no hi ha renunciat mai». Per altra banda, també es va referir al rei quan ha parlat dels «grans consensos» a Catalunya, precisament en destacar que un d'ells és el rebuig a la monarquia, a més del rebuig a la «repressió» i la celebració d'un referèndum acordat.

Com ja va fer recentment des de Suïssa, el president va reivindicar altre cop la «necessitat» d'una mediació internacional després de comprovar que «sigui qui sigui» qui governi l'Estat espanyol, en al·lusió a Sánchez o Rajoy, «el resultat és el mateix». Segons va defensar, una eventual mediació hauria de convèncer Madrid que la solució política per a Catalunya «s'ha de basar» en la voluntat dels catalans.



Reunió amb el president

Durant el seu viatge a Eslovènia, Quim Torra va mantenir una reunió amb el president eslovè, Borut Pahor, per parlar de la situació de Catalunya i de les relacions amb Eslovènia, una trobada que no era a l'agenda oficial. L'oficina presidencial eslovena va informar de la reunió en la seva web, i va remarcar que es tractava d'una conversa «extraoficial». El president català també va reunir-se amb l'expresident d'Eslovènia Milan Kucan.