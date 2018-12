El comerç del centre de Manresa obre els festius per no perdre la inèrcia de la venda

El silenci delata un barri. Són les 10 del matí i no se sent ni el vent. Dia festiu: botigues tancades, tret dels típics i tòpics forns i quioscos per poder comprar els croissants i el diari. Al centre de Manresa, però, el brogit és un altre: un xiuxiueig a mig matí, música nadalenca al carrer, radiofórmula a l'interior dels comerços més transitats i remor en augment a la tarda. Així es viu un 8 de desembre que cau en dissabte: molta activitat als principals eixos comercials de la ciutat en contrast amb les persianes abaixades dels barris. «Si la Puríssima no fos un dissabte», avisa més d'un, «no hauríem obert». Supermercats i hipermercats, per la seva part, fan la guerra pel seu compte: les grans superfícies signen doblet els dies 6 i 8, els súpers només van obrir ahir.



Quan arriben les dates prèvies a les festes de Nadal, els comerços es vigilen de reüll i les actituds dels uns retroalimenten els comportaments dels altres. «No pots perdre pistonada, et demanen si obres els festius perquè molta gent és el dia que pot sortir a comprar», explica a aquest diari Dalia Straukaite, una lituana que va arribar fa 29 anys i que fa tres mesos que atén els clients a la franquícia de Play –firma de venda de bosses i calçat– al carrer Guimerà de la capital bagenca.



El que passa en aquesta cèntrica via de la ciutat dona el veredicte sobre la decisió del petit comerç: el dia 8 és un dia per treballar encara que sigui, oficialment, un festiu. «Nosaltres obrim tots els dies, tret del diumenge 9, fins Nadal», remarca Straukaite. Una opinió compartida en un sector altament competitiu: en una botiga propera al Play, la Nails, que llueix uns aparadors plens de sabates, un rètol un pèl sorneguer avisa «Proper festiu: obert». Com si no hi hagués cap altra possibilitat, el cartell actua de comodí perquè els comerços del centre tenen clar que no es poden adormir.

La cacera del descompte



L'eix que formen el passeig de Pere III, la plaça de Sant Domènec, els carrers Guimerà, Born i Nou i la Plana de l'Om va registrar ahir una obertura de comerços superior al 90 per cent. Hi havia casos de portes tancades com el d'una cansaladeria del Guimerà a qui no li cal fer un extra i les tres agències de viatges del Born, que a hores d'ara del desembre ja deuen haver fet l'agost. Per la resta, unanimitat en la necessitat de no deixar escapar cap oportunitat per atreure la clientela. «En el nostre sector hi ha força col·laboració, i entre els botiguers ens demanem si obrim o no obrim quan hi ha una data diferent de la resta», afirma la dependenta bàltica.



L'únic respir és el dia 9, darrer diumenge de descans abans que les vendes agafin velocitat de vertigen: els dies 16 i 23 toca treballar de sol a sol. Si a Barcelona està obert, aquí no pots tancar, coincidien diversos botiguers consultats pel diari.



Un altre factor que determina el comportament individual i col·lectiu és la proximitat de la campanya prenadalenca amb el nou fenomen del Black Friday. Dies enrere, Regió7 ja va explicar que la vivència del comerç manresà d'aquest invent exportat de l'altra banda de l'Atlàntic no és precisament entusiasta. Straukaite recorda que «nosaltres no fèiem gaire descompte, el 10 %. Però la gent entrava i ens demanava si fèiem rebaixes del 40 i el 50 %, i en dir-los que no, marxaven. Però, és clar, no pots fer uns descomptes tan alts... no sortiria a compte».



El d'ahir, doncs, era un dia per sortir a mirar i remenar, amb la particularitat que el tipus d'establiment que estava obert era, principalment, el que està relacionat amb la roba, les sabates i els complements de vestuari. Com un reflex d'aquesta tendència, no era estrany veure en alguns barris que algunes merceries i botigues de roba i roba interior també s'apuntaven a treballar en un festiu. Una imatge singular que contrastava amb el tancament generalitzat del seu entorn, excepció feta d'aquells que ja obren els diumenges per definició.



El balanç, doncs, d'aquest llarg pont és que les circumstàncies han afavorit que hi hagi més moviment que en d'altres ocasions en les quals la doble jornada festiva es respecta més escrupolosament. Però un dissabte és un dissabte i falten quatre dies per Nadal.