«Hem de crear eixos comercials i que la gent sàpiga què tenim»

La llibreria Rubiralta va néixer el 1906 com a impremta i, després de 112 anys d'existència, avui en dia ja hi ha la quarta generació al capdavant del negoci. Cristina Blesa sent que a la gent li agrada veure la botiga tan plena d'objectes per remenar i triar.

Les botigues de roba obren els festius, almenys al centre de la ciutat. A una llibreria també li cal fer-ho?



Jo, per poc moviment que hi hagi al carrer, ja obro. La gent reparteix les compres entre els diferents dies. I també obriré el 23 i el 24 sense tancar al migdia. És el dia de la gent que vol fer una compra més tranquil·la. Llavors hi ha el dia 5: quan comença la cavalcada tothom se'n va, però quan acaba arriben els despistats a fer una compra d'última hora.



Aquest any 2018, el dia 8 és dissabte però cau en festiu. Una situació estranya?



El dia 6 sempre obro, no tinc res a celebrar jo. Com també vaig obrir el 12 d'octubre, tot i que la resta de la zona no. Però, abans, el dia 8 no aixecava la persiana. I crec que si aquest cop el dia de la Immaculada no hagués caigut en dissabte, tampoc no hauríem obert.



Nadal, però, és un bon moment per als llibres i els objectes de papereria?



Sí, i tant! Comercialment, és una bona època, tinc molta feina. Aquest any, però, no decoraré l'aparador.



Per què?



Sento que no ho he de fer. Hi posaré flors grogues, els llibres grocs... Hi ha una noia que m'està fent uns mòbils de paper groc i també els posaré... però no sé què fer amb l'arbre. Ja ho veurem.



Va celebrar el Black Friday?



Com que era un dia de cada dia estava obert, és clar, i la gent demanava si feia descompte. Però jo no hi crec, en això del Black Friday. Sí que participo a la Shopping Night, però al Black no.



La resposta a aquesta idea arribada dels Estats Units entre els comerciants manresans és diversa.



Si es fa alguna cosa de caire associatiu, jo hi col·laboro. Si no, faig el mateix de cada dia: els descomptes i els arreglos els faig amb qui vull, també tinc una targeta de fidelització.



És a les xarxes socials?



Tinc un compte a Instagram, però no l'uso gaire. Però hi ha un compte d'Instagram del comerç del Born i la Plana que està molt bé, i hi surten totes les botigues i t'adones del que arriba a haver-hi sense que la gent ho sàpiga. El problema és que queda tot de portes endins. Però hem d'anar cap a la creació d'un eix comercial.