L´escudella de blat de moro planta cara a la boira de Gironella a la Fira de la Puríssima

Gironella semblava ahir un decorat d'una pel·lícula de misteri, engolida per la boirada. Malgrat que el dia convidava a quedar-se a casa davant de la llar de foc, Montse Dachs va fer de bon grat el mateix que els darrers 19 anys: ajudar a escalfar l'escudella de blat de moro escairat que elaboren els cansaladers del poble. No n'està cansada, al contrari: li encanta fer-ho perquè «m'agrada col·laborar, perquè si no es col·labora no es fan festes al poble». I com ella desenes de voluntaris van fer possible la Fira de la Puríssima i el seu acte més emblemàtic, el repartiment de l'escudella de blat de moro escairat, tradicional plat del receptari berguedà que requereix ingredients de qualitat i unes quantes hores de xup-xup, escaient per a dies com el d'ahir ja que és tot proteïna i energia per desafiar el fred.

I és que Gironella va plantar cara a la boira amb l'escudella que va repartir a centenars d'assistents, que se la van menjar in situ o bé se la van endur cap a casa. Enguany, va presidir l'acte la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Ella i la resta d'autoritats, encapçalades per l'alcalde David Font, van explicar als assistents que no farien el tast previ al repartiment del tradicional plat en solidaritat amb els presos independentistes en vaga de fam i la resta. Qui sí que va tastar l'escudella va ser el cuiner berguedà Pere Venturós, encarregat de donar-hi el vistiplau.

L'animació va presidir els actes de la fira, que va aplegar una trobada d'alçada amb les colles geganteres a l'avinguda Catalunya, mentre que l'església vella va concentrar nombrosos visitans. A la tarda, la plaça de la Vila va ser l'escenari de l'encesa de llums de Nadal i el Fira Tast de les parades de productes agroalimentaris.