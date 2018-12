Un projecte manresà sobre nous habitatges arriba a la final d'un concurs del Govern rus

Les dimensions i la forma dels habitatges del futur dependran de la quantitat d'inquilins i dels usos que li vulguin donar. Aquesta és la idea de cinc joves arquitectes que han plasmat en un projecte, dissenyat a Manresa, que ha estat seleccionat com a finalista en un concurs convocat pel ministeri de l'Habitatge de Rússia sobre nous models de pisos. En dues setmanes sabran si, finalment, en són els guanyadors. Per participar-hi han hagut de crear un estudi d'arquitectura.

Quatre dels cinc arquitectes són de Manresa i d'altres municipis de la Catalunya Central, que es coneixen des que estudiaven a la universitat, i han creat junts un estudi d'arquitectura. En la convocatòria del Govern rus s'han presentat més de 200 projectes d'arreu del món, dels quals han estat seleccionats vint. «La proposta de pensar com haurien de ser els nous models d'habitatges és un exercici que, de fet, els arquitectes sempre hem de tenir present perquè nosaltres els dissenyem perquè la gent hi visqui en les properes dècades», explica Miquel Arias, d'Olvan.

La singularitat del projecte recau sobre la facilitat per crear pisos de diferents dimensions segons el nombre de persones que hi viuen. «La cuina és l'element central i des d'on s'articula l'habitatge. A partir d'aquí, no hi ha espais residuals com passadissos infinits o culs de sac, sinó mòduls connectats entre ells de dimensions similars i a partir dels quals es poden crear habitatges més o menys grans. Si volem pisos per a una sola persona, potser hi destinarem només un mòdul, i una família en necessitarà més», afegeix Albert Agundez, de Manresa. A part, hi ha espais comunitaris perquè els veïns es puguin relacionar, com sales polivalents i un espai de bugaderia.

Els cinc joves tenen feines per separat a estudis d'arquitectura, però en els darrers mesos s'han anat reunint a les tardes per elaborar el projecte. «Per concórrer a aquest concurs internacional calia presentar la proposta a través d'un estudi d'arquitectura, i per aquest motiu hem creat el nostre, Sidereal», explica Xavier Martín, de Sant Cugat del Vallès. Els joves arquitectes fins i tot també han pensat en quin ha de ser el material en què han d'estar construïts els blocs de pisos. «Rússia és un dels principals exportadors de fusta, però gairebé no n'utilitzen en les construccions. Nosaltres proposem que sigui el material bàsic per aixecar els blocs de pisos», indica Martín.

Per als joves, que tenen entre 24 i 27 anys, és una oportunitat per emprendre un negoci propi i poder proposar projectes innovadors en l'àmbit de l'arquitectura. «Ens ha obligat a fer un proposta real i pràctica a partir d'idees i els ensenyaments teòrics que hem rebut», afirma Agundez. Ara, esperen que la proposta sigui una de les guanyadores i poder veure com a Rússia construeixen els seus blocs de pisos. En tot cas, tenen la sensació d'haver fet bé la feina.