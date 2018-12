CCOO i UGT mantenen la vaga de funcionaris del 12 de desembre

CCOO i UGT mantenen la convocatòria de vaga a la funció pública per dimecres 12 de desembre. Després de set hores de reunió amb representants del departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a la seu del departament de Treball, els sindicats majoritaris han considerat la proposta de la Generalitat "clarament insuficient". El Govern ha proposat retornar el 35% de la paga extra de 2013 l'any que ve i la resta de les dos pagues pendents en sis anys, i no vuit com va proposar a finals d'octubre. Les parts seguiran negociant aquest dimarts a les 11 hores, ja que la Generalitat ha obert la porta a plantejar una nova proposta que pugui desencallar el conflicte.

La USOC, que s'hi va sumar després amb la convocatòria d'una aturada de 24 hores als serveis públics i concertats de la Generalitat, també la manté. CCOO i UGT van convocar la vaga de 24 hores als serveis públics després que el Govern proposés tornar les pagues extres de 2013 i 2014 en vuit anys. La proposta es va fer a la darrera reunió de la Mesa de la Funció Pública a finals d'octubre.

La Generalitat va plantejar pagar un 10% de la de 2013 l'any que ve, un 20% el 2020, un 35% el 2021 i un 35% el 2022. A continuació es començaria a retornar la del 2014, de la qual es pagaria un 25% cada any fins el 2026. La setmana passada la Generalitat va oferir als sindicats pagar un 25% de la paga extra del 2013 durant l'any vinent i, després de la negativa, va insinuar la possibilitat d'augmentar aquest percentatge.

A la reunió de mediació d'aquest dilluns, que ha començat cap a les 17 hores i ha acabat a mitjanit, la Generalitat ha augmentat al 35% el percentatge de retorn de la paga extra de 2013 durant l'any que ve, ja que hi ha inclòs el 10% que s'hauria d'haver retornat durant el 2018, segons han explicat els sindicats. A banda, el Govern ha reduït dos anys, de 2026 a 2024, el període per retornar el que queda de la paga de 2013 i tota la de 2014.

Els sindicats han criticat que el temps de retorn encara és "excessiu" i que la Generalitat no ha concretat els percentatges de retorn que es farien cada any fins al 2024. El coordinador de l'àrea pública de CCOO, Joan Maria Sentís, ha afirmat en una atenció als mitjans a la sortida de la mediació que la millora plantejada per la Generalitat és "relativa" i la discrepància entre les parts demostra que estaven molt lluny.

Tanmateix, Sentís ha explicat que seguiran negociant dimarts a les 11 h perquè els representants del departament Polítiques Digitals i Administració Pública han plantejat que hi ha la possibilitat "de bellugar una mica la peça" i portar una proposta "raonable". "No serem nosaltres qui trenquem amb la possibilitat d'arribar a un acord que pugui acabar beneficiant els treballadors", ha dit Sentís.

Per la seva banda, el secretari de serveis públics de la UGT, Carlos Villalante, ha lamentat que la proposta que ha plantejat la Generalitat era "clarament insuficient" però ha explicat que donaran una "darrera oportunitat" al Govern i seguiran amb la mediació el dia previ a la vaga. El sindicalista de la UGT ha dit que "abans de generar problemes" a la ciutadania i als propis treballadors han "d'esgotar tots els terminis i mitjans".

També a la sortida de la mediació passada la mitjanit, el secretari general de Polítiques Digitals i Administració Pública, Xavier Gatius, ha dit que són "optimistes" tot i el "poc marge de maniobra" del Govern per millorar l'oferta per evitar la vaga. "La nostra voluntat és no baixar els braços i seguir treballant per trobar una solució", ha afirmat Gatius, que ha dit que seguiran treballant "en les properes hores" per poder fer una "proposta significativa" que acabi amb el conflicte.