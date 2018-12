Mesures de seguretat excepcionals pensades fins a l´últim detall

A la nova Unitat d'Hospitalització de Salut Mental Infantojuvenil criden l'atenció les mesures de seguretat previstes per evitar que els pacients es puguin fer mal ells mateixos o fer mal a algú. Hi ha càmeres a tot arreu que es controlen des d'infermeria. Els armaris estan encastats, als lavabos no hi ha cap element superflu i estan tancats, només s'obren quan el pacient ho necessita, i a les portes no hi ha mànec per obrir o tancar. A més a més tenen uns sensors que capten si algú surt de l'habitació durant la nit.

La seguretat és bàsica, comenten la cap de la divisió de salut mental de la Fundació Althaia, Àurea Autet, i la coordinadora de la unitat, la psiquiatra Íngrid Ibáñez. «Intentem que sigui un lloc agradable però segur». Afirmen que «tot està pensat amb aquesta idea, que els joves no es puguin fer mal. Sempre hi pot haver un risc, però es tracta de minimitzar-ho». A les habitacions, per exemple, no hi ha ni taules ni cadires. Per asseure's hi ha pufs. «No hi ha res que voli», asseguren les dues metgesses.