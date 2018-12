Arrimadas exhibeix un cartell al Parlament per reclamar l´aplicació del 155

La presidenta del grup de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, ha exhibit un cartell amb un gran '155' per reclamar l'aplicació de la suspensió de l'autonomia de Catalunya en la sessió de control al president de la Generalitat. Minuts més tard, el portaveu adjunt de JxCat Eduard Pujol ha aprofitat la seva intervenció des del faristol de l'hemicicle per estripar un cartell similar. Segons Arrimadas, Torra és un perill públic per a la convivència i la seguretat i el que ha de fer el govern d'Espanya és aplicar el 155 per "protegir" els catalans davant Torra. El president de la Generalitat ha reclamat a la "coalició del 155" que deixi d'amenaçar i ha defensat que Catalunya ha perdut la por perquè el país "està més fort que mai".