Igualada oficialitza que serà capital catalana del bàsquet femení 2019

Igualada serà la capital del bàsquet femení l'any que ve. Ahir es va fer oficial l'acord entre l'alcalde, Marc Castells, i el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Joan Fa, en un acte en què també hi havia la regidora d'Esports igualadina, Rosa Plassa, el vicepresident federatiu, Enric Prats, i el president del Club Bàsquet Igualada, Jordi Balsells. La capital anoienca agafa el relleu de Girona en aquesta iniciativa, que té la intenció de potenciar el paper de la dona en l'esport amb la col·laboració dels ajuntaments. Aquest fet suposa que Igualada acollirà, durant tot el 2019, la celebració de diferents activitats, tallers, jornades i competicions de bàsquet femení de tot tipus.



Demostrant potencial

Castells va assegurar que aquesta nominació d'Igualada «és una aposta necessària per donar valor a la potència que té avui el bàsquet femení a casa nostra i reconèixer l'esforç dels clubs i dels esportistes que, durant set dècades, han contribuït a impulsar-lo».

També va posar en relleu l'aposta que s'està fent des del consistori per millorar les instal·lacions municipals, com la instal·lació de calefacció a la Sala de Barri, l'augment de l'estacionament a la zona de les Comes i la construcció d'un nou pavelló, que quedarà enllestit la primavera que ve i que s'estrenarà amb un partit de bàsquet femení.

L'esport de la cistella es practica a la ciutat des del 1925 i, des dels anys 50, hi ha hagut molts clubs destacats com l'Acadèmia Igualada, l'Acadèmia Cots, els Maristes i l'Escola Anoia, a part dels actuals CB Igualada, que té tretze equips i 139 jugadores, i l'Escola Pia, amb tres equips i 35 jugadores.



Ciutat Europea de l'Esport

L'Ajuntament d'Igualada emmarca aquesta capitalitat del bàsquet femení en una altra distinció confirmada fa poques setmanes, la de Ciutat Europea de l'Esport 2019. Aquesta distinció, que atorga ACES Europe, significa que un municipi no només ha tingut i té un esport federat destacat, sinó que acosta la pràctica de l'esport i l'activitat física al conjunt de la ciutadania, amb una èmfasi especial en els més joves, les escoles, la gent gran i l'esport inclusiu.

L'anunci d'ahir, doncs, s'emmarca en un ampli programa d'esdeveniments i iniciatives que l'Ajuntament està enllestint de cara al 2019. A part de competicions locals, també se'n preveuen d'altres d'esports professionals i, fins i tot, d'abast internacional.