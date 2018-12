Els millors ciclistes de Catalunya seran al 7è Ciutat de Manresa de ciclocròs

De la mà de l'Esport Ciclista Manresà i amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, la zona esportiva del Congost i l'entorn del parc del Cardener són a punt per acollir els millors ciclistes de totes les edats, des de principiants fins a màsters 60, per disputar el 7è edició del trofeu Ciutat de Manresa de Ciclocròs.

Els detalls d'aquesta nova edició han estat presentats avui pel regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta; i pel president i pel tresorer de l'Esport Ciclista manresà, Ferran Molina i Àngel Soler, respectivament.

Jordi Serracanta s'ha mostrat "content" perquè la ciutat torni a acollir aquesta prova esportiva d'una modalitat ciclista com és el ciclocròs, que ha tingut referents importants al llarg de la història com és el cas del manresà Francesc Sala. El regidor d'Esports ha posat en valor el treball de l'entitat Esport Ciclista Manresà "tant en l'organització d'aquest Ciutat de Manresa com també en la formació de nous corredors a través de l'Escola Ciclisme Manresa". Finalment, Serracanta ha ressaltat "l'orgull de tenir unes bones instal·lacions i uns excel·lents espais a la zona esportiva del Congost i el parc del Cardener que faran possible que aquesta prova sigui un gran espectacle".



Un dels millors circuits de Catalunya



Ferran Molina ha explicat que , com l'any passat, s'ha dissenyat un circuit espectacular d'uns tres quilòmetres, amb trams agraïts per als aficionats i per als participants. El traçat, entre els camps de futbol, rugbi i beisbol del Congost i també a la zona de lleure de l'altra banda de la carretera, a tocar del riu Cardener, combinarà els trams de terra amb els d'herba. El traçat, que és considerat una dels millors de Catalunya, "és idoni amb herba, terra i fang, i en un entorn idíl·lic", que té, entre les seves peculiaritats, la presència de zones on els participants poden avançar-se i fer que la prova guanyi en interès i competitivitat".

En aquest sentit, el president de l'Esport Ciclista Manresà ha assegurat que l'experiència de l'any passat va ser "molt positiva", i els corredors van quedar molts satisfets per les característiques d'una prova "molt plàstica, on els corredors practiquen aquest esport amb condicions extremes". Molina ha recordat la tradició de Manresa en aquest esport, amb campions i corredors destacats com Francesc Sala i Julià Franch, així com l'organització de proves molts importants que s'havien disputat al Parc de Puigterrà".



Suport a l'hospital de dia d'oncologia i hematologia d'Althaia



El VII Ciclocròs Ciutat de Manresa tindrà en aquesta edició una caràcter solidari i destinarà un 1€ de cadascuna de les inscripcions, per al projecte de mecenatge per a l'Hospital de Dia d'oncologia i hematologia de la Fundació Althaia.



L'any passat hi ha haver rècord de participació



La matinal ciclista arrencarà a les 8.15 hores amb la confirmació d'inscripcions i continuarà amb quatre proves que es disputaran a les 9.15h, 10.15h, 11.15h i 12.30h.

Els participants competiran en les categories aleví, prebenjamí, principiant, benjamí, infantil, cadet, junior, junior fèmina, Sub 23, elit, elit S23 fèmina, Master 30, Master 40, Master 50 i Master 60.

Les proves estan subjectes i reglamentades per la Federació Catalana de Ciclisme emmarcades dins la Copa Catalana de Ciclocròs. En tractar-se d'un campionat federat la participació de corredors prové de tot Catalunya i, en ocasions, amb ciclistes de França, Andorra i Osca.

L'increment de corredors d'aquesta disciplina ha estat una constant, i durant l'any passat es disputat un total de 11 proves per tot Catalunya, amb una mitjana de 180 corredors amb categories d'adult i 76 corredors en categories de promoció, essent Manresa la puntera amb 211 adults i 92 de promoció.

Per a aquest 2018 hi ha programades 13 proves, de les que fins al moment hi ha una mitjana de 181 corredors adults i 63 de promoció.

Àngel Soler ha reiterat que el circuit de Manresa "és el millor de Catalunya, conjuntament amb els de Manlleu i Vic", i ha recordat que l'any passat, la prova de Manresa va aconseguir "el rècord absolut de participació, i ens sentim molt contents perquè hi va haver 92 joves participant". El membre de l'Esport Ciclista Manresà ha assegurat que "volem continuar potenciant aquesta participació de les categories de formació i durant aquesta prova podran participar tots els joves que ho vulguin, sense necessitat d'estar federats, només pagant la inscripció de 6 euros, més 2,5 euros de l'assegurança d'un dia". Soler ha manifestat que "la nostra voluntat és potenciar la base perquè els propers anys Catalunya pugui ser una potència en aquest esport".



Una prova que es disputa des del 2012



La ciutat de Manresa té encara en el record grans matinals de ciclocròs d'àmbit estatal, quan el corredor manresà Francesc Sala (campió d'Espanya els anys 1982, 1985, 1987 i 1988) lluitava contra els millors especialistes bascos del moment. Amb motiu d'aquests precedents, l'entitat Esport Ciclista Manresà va decidir impulsar aquestes curses a la ciutat i organitzar el Ciutat de Manresa, que es disputa des del 2012 ininterrompudament.



Manresa aposta per la formació dels joves ciclistes



A més, cal recordar que el desembre de l'any passat l'Ajuntament de Manresa i l'entitat Escola Ciclisme Manresa –formada per grup d'entusiastes, la majoria de l'entitat Esport Ciclista Manresà- van signar el conveni regulador de la llicència d'ocupació temporal d'ús privatiu d'un terreny de 8.265 m2situat darrera del pavelló del Nou Congost , que s'ha destinat a la formació i pràctica de diferents modalitats ciclistes com el BTT, el ciclocròs, biketrial o BMX, entre d'altres.

L'Escola de Ciclisme Manresa té l'objectiu de desenvolupar una important tasca de promoció de ciclisme i les seves diferents modalitats a la ciutat, especialment entre la població més jove (entre 4 i 14 anys) , i necessitava un espai fix i tancat, protegit del trànsit rodat on ensenyar i promocionar les diferents modalitats ciclistes.

L'Escola de Ciclisme proporciona als nens i nenes una educació física adequada mitjançant l'entrenament esportiu, prioritzant i desenvolupant els factors físics i psíquics; afavorint el domini tècnic i tàctic; i enfortint i ajudant al creixement muscular i del sistema nerviós. Es treballa també la resistència, la força, la velocitat, la flexibilitat, l'agilitat i la coordinació. També es forma en el coneixement d'un bon manteniment del material esportiu, del descans, de la nutrició, així com de les normes de seguretat i codi de circulació.

En aquests moments, l'Escola compta amb 26 ciclistes, dels quals 12 practiquen en la modalitat de BTT i 14 en la modalitat de Trial.

Per a més informació de l'Escola Ciclisme Manresa es pot consultar al web https://www.escolaciclismemanresa.cat/esport-ciclista-manresa o al correu ecm@escolaciclismemanresa.cat