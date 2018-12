Manifestació del 21 de desembre a Barcelona: qui la convoca i quan serà?

Diverses entitats independentistes preparen una manifestació per al 21 de desembre a la tarda per protestar contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona. Es tracta d'una acció paral·lela a les diferents protesta promogudes per l'ANC, els CDR i Òmnium. Aquest dimecres, en una roda de premsa convocada davant de l'edifici de la Llotja de Mar, els seus impulsors afirmen que es tracta d'una mobilització unitària que apostiaper la "pau i la tranquil·litat". En aquest altre article recollim informació de tota la jornada de vaga del 21 de desembre.

Horari i recorregut de la manifestació



La protesta del 21 de desembre sortirà des dels Jardinets de Gràcia de la capital catalana, lluny del lloc on es durà a terme el Consell de Ministres. Començarà a les 18 hores i desfilarà pel Passeig de Gràcia amb el lema 'Tombem el Règim. Pels drets socials i polítics, per l'autodeterminació, contra la repressió'.

Els promotors de la marxa de Barcelona



Darrere de la manifestació del 21 de desembre hi ha la Comissió del 21-D, formada, entre altres per l'ANC, Òmnium, les joventuts dels partits independentistes, els CDR, la CUP, els sindicats IAC i SEPC i la Crida LGTBI.

Els portaveus de la Comissió 21-D, l'actor Manel Barceló, i Marta Torrecillas, que es va donar a conèixer per ser lesionada l'1-O, han llegit aquest dimecres el manifest que denuncia que s'estan creant les "condicions per la tempesta perfecta" i la "criminalització" que, segons ells, estan fent alguns mitjans de comunicació i partits espanyols de les possibles manifestacions de divendres, i la creació d'un clima de "por, amenaces, repressió i divisió" i un "relat inexacte de violència". Per això, consideren que tenen molts motius per protestar, a banda de la motivació independentista, com els drets civils, polítics, socials i econòmics. Barceló i Torrecillas han recordat que fins ara les grans mobilitzacions independentistes han estat amb "resistència pacífica" i aposten per la "pau i la tranquil·litat".

Altres protestes del dia 21 de desembre



Més enllà d'aquesta manifestació, per aquest divendres al matí s'han convocat altres protestes com per exemple una marxa de vehicles cap a Barcelona impulsada per l'ANC, o un acte polític d'Òmnium davant de l'Estació de França -en aquest cas, sí que està prop de la Llotja-.

L'única organització que ha decidit convocar ara per ara davant de la Llotja són els Comitès de Defensa de la República (CDR), que han demanat concentrar-se davant de l'edifici des de primera hora del matí.

La Comissió 21-D com a tal ha apuntat en roda de premsa que es desentén de les mobilitzacions que es facin al matí davant la Llotja de Mar o en altres punts de la ciutat i Catalunya.