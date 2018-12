Inicien les obres per reparar l'esfondrament de la carretera B-400 a Saldes

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha iniciat les obres d'emergència per reparar l'ensorrament d'un tram d'uns 100 metres de la carretera B-400 al punt quilomètric 17,5, al terme de Saldes. L'esfondrament en aquesta zona és una vella problemàtica que es registra històricament en aquest punt de la car-retera però que enguany s'ha agreujat per les persistents pluges.

Tal com ja va informar aquest diari al seu dia, a final de novembre la calçada va quedar malmesa i deformada en el tram més proper al terraplè al llarg de més de 100 metres de longitud, fet que va obligar a desviar el trànsit per la zona de sòl estable per evitar accidents. La necessitat d'actuar amb urgència per reparar el tram afectat «amb la màxima celeritat possible» va fer que s'hagués de declarar aquesta actuació com a obra d'emergència a principi de desembre.

Les obres consisteixen en el desplaçament de la calçada de la carretera actual uns metres cap al costat muntanya, perquè trans-corri per sobre d'un terreny més estable que garanteixi la seguretat en aquest punt. L'actuació inclou també la millora del drenatge d'aquest tram, amb l'execució d'una rasa drenant per sota de la cuneta actual, i un nou pou de recollida d'aigües pluvials.

Les obres, que s'han adjudicat a l'empresa Bergadana de Transports i Excavacions, tenen un cost total de prop de 250.000 euros, i es preveu que s'executin durant tres mesos.