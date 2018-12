Jeison Murillo, nou jugador del FC Barcelona

El FC Barcelona i el València CF han arribat a un acord per a la cessió del jugador Jeison Murillo per la resta de la temporada 2018/19. L'acord inclou una opció de compra per valor de 25 milions d'euros i l'acte de presentació està previst pel proper dijous 27 de desembre.





Experiència colombiana per a la defensa

Va nèixer el 27 de maig de 1992 a Cali (Colòmbia), Jeison Murillo es va formar en l'de la seva ciutat natal fins als 18 anys. El salt al futbol europeu el va fer en fitxar per l'Udinese, si bé va jugar cedit el primer curs al filial del Granada.Després d'una temporada al club andalús, Murillo va marxar cedit, respectivament, les dues següents temporades. El seu bon rendiment va servir per guanyar-se un lloc en el primer equip del Granada a Primera el curs 2013/14. El defensa colombià es quedaria al club andalús dues temporades.El seu bon rendiment va servir per captar l'atenció de diversos clubs europeus, entre ells l', que el va fitxar. Murillo va ser un dels centrals titulars del conjunt italià durant dues temporades. A continuació, Murillo va arribar ala través d'una cessió per dos temporades amb una opció de compra que el conjunt valencianista va exercir. D'aquesta manera, el defensa ha jugat des de la campanya 2017/18 a aquest club.Es tracta, doncs, d'un futbolista amb, perquè també juga amb la selecció colombiana. Murillo ha disputat la Copa Amèrica 2015 i 2016. En aquesta última, el defensa va finalitzar en tercera posició amb Colòmbia.