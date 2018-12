La posició de quatre, una altra que pot necessitar reforços

L'adeu de Doellman també pot provocar moviments en la posició que ha experimentat més canvis des que va començar la temporada, la de l'ala-pivot. De moment, hi han passat cinc jugadors fixos i algun d'eventual, com ara Pere Tomàs assumint aquestes funcions, i el carrusel podria no acabar-se aquí, tenint en compte com queda ara la plantilla.

La temporada es va iniciar amb Doellman i el serbi Marko Lukovic com a pivots exteriors, però el primer es va lesionar a la pretemporada i el club va decidir fitxar l'estonià Siim-Sander Vene durant un mes. El seu rendiment va ser bo, però el van tallar i ara juga al Gran Canària, previ pas pel Fuenlabrada. A més, en el tercer partit de lliga es va lesionar Lukovic i es va fitxar per dos mesos un Nikola Dragovic que ha convençut Peñarroya fins a l'extrem que ha estat renovat fins a final de gener. També va jugar de quatre el vinculat Paco del Águila durant dos partits, però es va lesionar primer al canell, i després a un bessó. D'aquesta darrera afectació va ser operat i es troba de baixa de llarga durada.

Ara mateix, els dos quatres són Dragovic, amb contracte temporal, i un Lukovic que ha passat partits inèdit i que no sembla tenir el favor de l'entrenador. De fet, Pere Tomàs ha jugat en el seu lloc en força moments. Amb aquest panorama, també hi podria haver alguna incorporació.