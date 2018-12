La Pirinaica organitza la divuitena edició del Ciutat de Manresa, la darrera sobre terra

Ja és major d'edat. El Torneig de Nadal Ciutat de Manresa de fut-bol 7 per equips benjamins, que organitza la Pirinaica amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Associació de Veïns Mion Puigberenguer cada any per les festes de Nadal, compleix aquest 2018 divuit anys. Una edició prou especial si es té en compte que serà la darrera que es jugarà sobre terra, tenint en compte l'imminent inici (en principi és previst per al proper gener) de les obres d'instal·lació de la gespa artificial al municipal de la barriada Mion.

Entre avui i demà, setze formacions, onze del Bages (Pirinaica A i B, CE Manresa A i B, Navàs, Fruitosenc, Cardona, Balconada, Gimnàstic de Manresa, Súria i Sallent), dues del Berguedà (Puig-reig i Alt Berguedà), una d'Osona (Torelló), una del Vallès Occidental (Viladecans) i una del Solsonès (Solsona) participen en el torneig en sessions matinals des de les 10. Avui dissabte es jugaran els partits que determinaran la classificació de cadascun dels quatre grups establerts i, per tant, el calendari de l'endemà. Els dos primers, a la fase pel títol, i els dos darrers, a la fase de consolació. La final s'ha programat per a les 13.40 h de la segona jornada.

Malgrat que es tracta d'un torneig, la filosofia de la Pirinaica no és tant la de competir, malgrat que s'estableix una classificació, sinó que l'objectiu general ha de ser el de gaudir d'una trobada de futbol nadalenca entre els equips manresans, bagencs i alguns de les comarques veïnes.