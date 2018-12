Les sales de festa de Manresa esgoten les entrades anticipades

Les principals sales de festes de Manresa i el seu entorn tenen el ple pràcticament garantit aquesta nit, gairebé han exhaurit les entrades anticipades que han posat a la venda i preveuen que a taquilla acabin d'arrodonir el Cap d'Any. Les propostes per passar la nit van dels 10 als 30 euros, i responsables de sales consultats per Regió7 avancen que hi haurà sorpreses durant tota la nit.



«És un dia especial i li donem més vida», comenta Dani Castellano, de la Stroika. Avança que ambientaran el local com si fos un casino de Las Vegas. Fins i tot hi haurà l'Elvis Presley per conduir les campanades, que es faran a les 3 de la matinada. «Casa nostra sempre s'omple aquesta nit amb un públic molt ampli i amb la lògica rotació de gent», diu Castellano, per a qui la de Cap d'Any «és una nit especial. A nivell de públic és molt agraïda perquè la gent ve més relaxada i predisposada. Surt i surt bé. No acostuma a ser una nit de conflictes, sinó agradable de treballar».



Qui ja fa molts Caps d'Any que treballa és Jordi Cortés, que gestiona El Sielu i que aquesta nit obrirà Silenci, que feia un temps que estava tancada. Per a Cortés, cada any «es viu d'una manera especial perquè la gent ve predisposada a passar-s'ho bé i vols que tot surti millor que mai i que tot funcioni molt bé».



Cortés fa una doble aposta. El Sielu «per atraure tot el públic que es vulgui oblidar de cotxes i transport», i el Silenci, on «farem una fusió de l'habitual i de La Carpa del Riu», que ha tancat aquest any perquè s'ha acabat la concessió municipal. «Feia 5 anys que fèiem Cap d'Any a la Carpa i omplíem. Per això hem volgut continuar, perquè vèiem que hi ha un públic que responia i hem fet un híbrid».



Les entrades al Sielu costen 10 euros, i la nit està pensada per a aquelles persones que passen el Cap d'Any a casa o bé al restaurant i tinguin ganes de sortir. A Silenci hi haurà dos ambients: la sala principal per a un públic més juvenil amb Mon DJ, i la sala vinil per a persones més grans de 25 anys, amb el DJ Miquel Zorrilla. També hi ha reservats que «vam posar a la venda un dilluns i dijous ja no en teníem». Als dos llocs obriran a la 1 de la nit i «durant la nit tindrem sorpreses. Passaran coses», anuncia Cortés.



El Cap d'Any «és una data que la gent marca al calendari. Acostuma a ser una nit molt maca perquè hi ha la predisposició a passar-ho bé i a començar l'any nou amb festa». Sergi Torra és DJ i un dels responsables de Coco Village, l'antiga Memphis de Sant Fruitós. També anuncia sorpreses al llarg de la nit. A la sala hi haurà un rellotge gegant per donar la benvinguda al 2019 i actors i actrius entre el públic. «I no explicaré res més», per mantenir viva la incertesa. Afirma que en una nit com la de Cap d'Any cal «oferir un servei excel·lent a tothom. No per res especial, sinó perquè la gent s'ho mereix i paga per això».



Torra a més a més també punxarà música. En aquest sentit comenta que la nit de Cap d'Any «surten moltíssimes persones. Per tant el repte és més important perquè hem de fer contenta més gent i més variada». Explica que es deixa guiar per la intuïció, «veus quin tipus de gent hi ha i tires per un cantó o per l'altre. És divertit i agraït».



Un públic totalment diferent és el que esperen a la sala Màrius 2000 del carrer Ausiàs March de Manresa. Especialitzat en balls de saló, hi ha un ambient més aviat familiar de persones madures. «És una nit agradable perquè no hi ha problemes», assegura el seu responsable, Màrius Subirana. «Es treballa força a gust», conclou.