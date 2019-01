El Baxi no aguanta el ritme al final i surt de zona de Copa del Rei

El Baxi Manresa ha sortit de zona de Copa del Rei després de caure contra el Baskonia en un duel en què ha anat gairebé sempre darrere en el marcador, tot i arribar a avançar-se per dos punts al darrer quart. Ha debutat el base Fisher, amb pocs entrenaments i una actuació discreta, i els manresans es veuen gairebé obligats a guanyar els dos darrers partits abans del final de la primera volta per poder jugar la fase final de Madrid del mes vinent.

El Baxi ha hagut de tornar a anar a remolc en els primers minuts, en què ha fet mans i mànigues perquè el Baskonia no s'escapés. Peñarroya ha reaccionat ràpid retirant un Lalanne massa tou de la pista, ja que Poirier havia aconseguit tres bàsquets que suposaven el 2-8. L'entrada de Sima ha donat més possibilitats interiors a l'equip, que s'ha acostat fins al 6-8, però una sèrie de bones accions de Voigtmann han portat el partit fins al 7-14, màxim avantatge vitorià. Per sort, un omnipresent Lundberg, autor d'un triple, i Sima, han retallat el resultat fins al 12-14, que s'ha ampliat al 12-17 amb un triple de Janning, que ha obligat Peñarroya a demanar temps mort. Aquest ha donat resultat, ja que Sima, amb un rebot en atac, i Muñoz, han posat el 16-17. De tota manera, un triple de Vildoza deixava el 16-20 al final d'un primer quart que ha finalitzat amb tot d'errades en atac per les dues bandes.

L'inici del segon quart ha vist la primera cistella de Fisher, però també com el Baxi tenia cada cop més problemes per anotar, agreujats per les errades en els tirs lliures de Dragovic. El Baskonia buscava bé els 2 contra 2 cap a sota la cistella i un 2+1 de Hilliard ha disparat el marcador fins al 22-31. El Baxi tenia problemes per tancar el rebot a la pròpia cistella i això dificultava poder fer transicions per agafar la defensa basca descol·locada. Per sort, Pere Tomàs ha anotat tres tirs lliures seguits (25-31). Tot i un bàsquet de Diop, entre Lalanne i Lundberg han acostat l'equip fins al 29-33, però Poirier ha tornat a entrar a la pista i s'ha tornat a menjar Lalanne amb cinc punts seguits (29-38), abans que un triple de talent de Lundberg a quatre dècimes deixés sis punts de dèficit a la mitja part (32-38) en dos primers quarts en què Toolson no havia anotat cap punt.

En el tercer quart el Baxi ha avortat la primera escapada del Baskonia. Després d'un bàsquet de Voigtmann, que situava el 32-43, ha reaccionat Toolson amb dos triples en poca estona i, acompanyat de Lalanne, han provocat que el marcador s'estrenyés fins al 45-49. Fins i tot un bàsquet de Jou i un tir lliure posterior han deixat el 50-52 que Hilliard ha ampliat en un avanç del que passaria al darrer quart.

Miratge i caiguda

Per què el nord-americà ha decantat el partit en el darrer període, just després que Toolson donés el primer i últim avantatge al seu equip en la segona meitat. Un parcial de 0-8, amb dues jugades de tres punts del nord-americà, una amb un 2+1 i un triple, han disparat el Kirolbet fins al 58-64, amb bàsquet inclòs de Diop. Aquí ha arribat el desencert local, amb moltes accions forçades i algunes faltes estranyes a les dues zones, i entre Hilliard, Poirier i Voigtmann han acabat de tancar el partit amb una diferència segurament massa àmplia pel que s'havia vist.