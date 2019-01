Els Reis tornen a saludar els solsonins des del balcó de la plaça de Sant Joan

Hi ha qui diu que la nit de Reis és la nit més màgica de l'any, nenes i nens abrigats amb gorra, guants i bufanda esperen amb il·lusió els tres personatges que venen d'Orient. El repic de campanes anunciava ahir l'arribada dels mags, que enguany a Solsona entraven per l'avinguda de Cardenal Tarancón acompanyats de tota la comitiva ampliada en aquesta ocasió i que té dos-cents participants, entre els quals per primer cop hi ha la participació de les escoles de Solsona.



La desfilada l'encapçalava una colla de nens que portaven fanalets seguits per estrelles que dansen fent una coreografia presentant la carrossa de l'estrella, que aquest any l'han renovat. Darrere hi anaven els patges del carbó amb els seus acompanyants, incorporats a la comitiva per primer cop. Els patges portaven un gran llibre on cap nen vol ser-hi apuntat. Elfs i carrosses amb joguines i regals feien somriure els més petits. Al final de tot, la carrossa més esperada, la de Melcior, Gaspar i Baltasar, envoltada dels armats i dels patges. Solsona també s'ha apuntat a la campanya encapçalada per Casa Nostra, Casa Vostra, perquè el rei Baltasar és #baltasardeveritat.



Baixant pel passeig del Pare Claret aquest any no es va fer parada davant del Portal com era habitual, sinó que, en descendir de les carrosses, van desfilar pel car-rer del Castell fins arribar a la plaça de Sant Joan, on des del balcó neoclàssic presidit per l'estàtua de Sant Joan Baptista van adreçar-se a tot el poble, lloc on, anteriorment, els anys vuitanta, ja havien fet el seu discurs anual. Melcior va donar les gràcies a la campanya de recollida de joguines d'enguany, que ha duplicat la quantitat de joguines recollides de l'any passat, 340, que arribaran a 30 famílies diferents de tota la comarca. Els Reis van demanar al 2019 «justícia, que no es vulnerin els drets dels infants i que s'aturi el degoteig de víctimes de violència masclista». Van acabar el seu discurs explicant que el dia 29 de desembre, quan els infants van anar a portar la carta als patges, van escriure un seguit de desitjos en un plafó «perquè els nens i les nenes són els fabricants de somnis més grans del món». Ahir a la nit els desitjos van enlairar-se a la plaça de Sant Joan en forma de 150 globus davant de tots els solsonins i solsonines presents.



L'última parada que van fer els Reis va ser a la Capella del Claustre, com ja és tradició, on els va rebre el mossèn Besora. En el seu parlament va insistir en la necessitat d'alliberar els presos polítics injustament empresonats i va demanar als Reis «que s'obrin les fronteres, perquè els que fugin de les guerres i de la fam tinguin el que necessitin».



L'escolania i la capella del Claustre van finalitzar l'acte cantant l' Adeste fideles.