Un incendi causat per una espelma obliga a desallotjar una família a Manresa

L´habitatge incendiat, en una imatge difosa per l´APE Bages APE Bages

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) del Bages ha denunciat el cas d'un incendi provocat per una espelma, en un habitatge de Manresa que no tenia accés a l'electricitat. La família que hi vivia feia pocs dies que havia ocupat el domicili, segons l'Ajuntament. De moment, ha estat reallotjada en un alberg de la ciutat.

El foc es va declarar aquest diumenge a la nit en un habitatge del carrer Sant Francesc, al nucli antic. L'incendi, que segons els Bombers va cremar un matalàs, va obligar a desallotjar la família que hi residia, un matrimoni i les seves tres filles. Fonts municipals han explicat que la família havia ocupat l'habitatge feia pocs dies (a finals de desembre) i que l'Ajuntament no tenia constància de la seva presència.

Segons l'APE Bages, després de l'incendi, "l'única resposta que ha ofert l'Ajuntament de Manresa" ha estat donar allotjament a la família durant dos dies en un alberg. Per a l'APE, "la manca de voluntat política de les diferents administracions i la cobdícia de les companyies energètiques que es lucren amb les nostres necessitats són les responsables d'aquesta situació".

Per aquest motiu, ha convocat una concentració per aquest dimarts, a les 19.30 hores, a la plaça Major, davant de l'Ajuntament de Manresa.