El Baxi Manresa fitxa el croat Tomislav Zubcic per ocupar el lloc de Marko Lukovic

El Baxi Manresa ha fet públic aquest dimarts, passades les vuit del vespre, el fitxatge de l'ala-pivot croat Tomislav Zubcic, de 2,12 metres d'alçada i 28 anys, procedent de l'Igokea bosni. L'anunci ha arribat deu minuts després que el mateix Bàsquet Manresa informés de la desvinculació de Marko Lukovic, el serbi que no s'ha adaptat a l'equip. El nom de Zubcic, avançat pel periodista Òscar Herreros en el seu compte de Twitter, ja havia estat apuntat durant la tarda per Regió7 com a probable reforç.

Zubcic, que podria debutar diumenge a Sant Sebastià a la pista del Delteco, és una ala-pivot de característiques diferents a Doellman, que també va deixar el club fa uns quants dies, i Dragovic, i més semblant a Lukovic i a Vene, l'home que va arribar per rellevar el nord-americà a l'estiu, pel que fa al tir. El seu tret diferencial, però, és una alçada quatre centímetres més alta que la del cinc titular de l'equip, Cady Lalanne. Les seves característiques, però, han de permetre obrir el camp i fer ràpides transicions. La temporada passada, al Telekom Bonn, va completar un molt interessant 46% en triples i enguany, a la Lliga Adriàtica, ha arribat al 40%, amb més tirs de tres punts que de dos.

El nou jugador del Baxi Manresa, nascut a Zadar com un altre exjugador, Marjan Cakarun, es va formar a la disciplina de la Cibona de Zagreb i té una llarga experiència en diferents equips del continent com el Lietuvos Rytas (Lituània), Saratov i Nijni Novgòrod (Rússia), Trabzonspor (Turquia) i Cedevita (Croàcia), abans d'arribar al Bonn i a l'Igokea. També va jugar una temporada a l'equip dels Oklahoma City Blue, de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Va ser draftejat amb el número 50 del 2012 pels Toronto Raptors i traspassat a Oklahoma en el lloc del base Luke Ridnour.

Amb l'arribada de Zubcic, el Baxi completa la plantilla, tot i que podria arribar un altre quatre a final de mes depenent del futur de Nikola Dragovic, que només té contracte temporal fins aleshores. També hi ha la baixa de Jordan Sakho, que ha estat coberta per Yankuba Sima.